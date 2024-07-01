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В Белгороде появится аттракцион «русские горки» к 2025 году

В Белгороде появится аттракцион «русские горки» к 2025 году

1 июля 2024, 08:51
Фото: 1MI
В парке аттракционов «Калейдоскоп» рассказали, когда планируют установить новый аттракцион. Журналисты Бел.Ру побывали в парке и узнали, как идёт строительство и благоустройство его территории.

В субботу, 29 июня, председатель совета директоров компании «Агро-Белогорье» Владимир Зотов провёл встречу с журналистами, где рассказал о ходе строительства нового белгородского тематического парка аттракционов «Калейдоскоп».

По словам Владимира, сейчас изготавливают новый аттракцион — «русские горки», которые станут завершающим элементом первого этапа развития парка.

«Всё идёт по плану с „русскими горками“. Их изготавливают, нам присылают отчёты, и мы ждём, что в 2025 году мы откроем „русские горки““, — рассказал Владимир Зотов.

Ещё один новый аттракцион уже появился в основной части парка. В начале июля в «Калейдоскопе» открыли автодром. Как рассказал заместитель генерального директора парка Владимир Литовченко, о нём с самого открытия парка просили посетители.

Согласно плану развития парка, до 2030 года в нём будут ежегодно появляться один или два новых аттракциона.

Автодром в парке "Калейдоскоп"Автодром в парке "Калейдоскоп"
Автодром в парке «Калейдоскоп»Автодром в парке «Калейдоскоп»
Автодром в парке "Калейдоскоп"Автодром в парке "Калейдоскоп"
Автодром в парке "Калейдоскоп"Автодром в парке "Калейдоскоп"
Автодром в парке "Калейдоскоп"Автодром в парке "Калейдоскоп"
Автодром в парке "Калейдоскоп"
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru

Пару недель назад в парке открылась новая входная группа, которая связывает «Калейдоскоп» с пляжем «Берега». Сейчас через неё проходит около 20–25% всех посетителей парка.

Недалеко от новой входной группы начали строительство моста через реку. Он станет одним из арт-объектов парка. Перила моста будут выполнены в виде цветных стёкол.

Главный вход в парк также был реконструирован. Убрали ворота, чтобы можно было свободно заходить на территорию в любое время. У входа установили памятник Михаилу Ломоносову, который, по легенде, изобрёл прародителя калейдоскопа.

Новый входНовый вход
МостМост
Памятник Михаилу ЛомоносовуПамятник Михаилу Ломоносову
Новый вход
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru

В начале весны в парке открылась новая тематическая зона «Сказочный лес». Она занимает площадь в девять гектаров, что составляет почти половину всего парка.

По плану развития парка до 2030 года здесь появятся тир и кофейня. В зоне «Сказочного леса» уже открыты детская площадка и есть место для пикника.

Навигация по новой зонеНавигация по новой зоне
Детская площадкаДетская площадка
Навигация по новой зоне
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru

1 мая здесь открылся верёвочный парк «Тысяча узлов». Он включает в себя шесть трасс, предназначенных для разных возрастных групп, и разбит на несколько уровней сложности. Для самых маленьких посетителей есть трасса, рассчитанная на детей от трёх лет. А для любителей экстрима есть троллейная трасса, которая проходит через озеро.

Верёвочный городокВерёвочный городок
Верёвочный городокВерёвочный городок
Верёвочный городокВерёвочный городок
Верёвочный городок
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru

По всему «Сказочному лесу» разместили аниматроников. Принцип работы у них разный: «Древень» и «Жар-птица» активируются с помощью датчика движения, двигают глазами и ртом, а «Змей Горыныч» включается только один раз в день и дышит паром.

Аниматроник "Древень"Аниматроник "Древень"
Аниматроник "Змей Горыныч"Аниматроник "Змей Горыныч"
Аниматроник «Жар-птица»Аниматроник «Жар-птица»
Аниматроник "Древень"
Фото: Валерия Колесникова / bel.ru
Демонстрация работы аниматроника «Избушка на курьих ножках»
Видео: Валерия Колесникова / bel.ru

В домике Узорника, главного героя парка «Калейдоскоп», проводятся мастер-классы для детей. А на месте, где зимой был каток, скоро появится образовательная зона.

Когда откроют колесо обозрения и как оно будет работать во время ракетной опасности?
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