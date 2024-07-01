В Белгороде появится аттракцион «русские горки» к 2025 году

1 мая здесь открылся верёвочный парк «Тысяча узлов». Он включает в себя шесть трасс, предназначенных для разных возрастных групп, и разбит на несколько уровней сложности. Для самых маленьких посетителей есть трасса, рассчитанная на детей от трёх лет. А для любителей экстрима есть троллейная трасса, которая проходит через озеро.