Учёные разработали механизм для охлаждения и обогрева зданий из доступных материалов

Обычно крыши могут отражать солнечный свет и излучать тепло обратно в атмосферу. В то время как стены и окна, напротив, больше притягивают тепло от земли, чем отдают его обратно. Учёные предлагают решить эту проблему через перераспределение тепла. Покрывая стены и окна материалами, которые поглощают тепло только в узкой части инфракрасного спектра (атмосферное окно передачи), можно уменьшить приток тепла от земли летом и потери зимой.