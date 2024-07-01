Учёные разработали механизм для охлаждения и обогрева зданий из доступных материалов

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Для регулирования температуры в помещениях часто используют контроль над электромагнитными волнами — это довольно распространенная практика. Например, мы часто закрываем шторы, чтобы не пускать солнечный свет. Ещё один пример из повседневной жизни: в жарких странах давно заметили, что белый цвет не так сильно притягивает тепло, поэтому здания часто красят в белый цвет.
Обычно крыши могут отражать солнечный свет и излучать тепло обратно в атмосферу. В то время как стены и окна, напротив, больше притягивают тепло от земли, чем отдают его обратно. Учёные предлагают решить эту проблему через перераспределение тепла. Покрывая стены и окна материалами, которые поглощают тепло только в узкой части инфракрасного спектра (атмосферное окно передачи), можно уменьшить приток тепла от земли летом и потери зимой.
Исследователи утверждают, что для этого не нужно создавать специальные материалы: многие из уже существующих материалов блокируют широкополосное тепло. Например, различные виды пластмасс, такие как поливинилфторид, который используется в строительстве. ПВФ подобен ПВХ, за исключением замены хлора на фтор, что делает материал более стойким химически и физически.
Авторы исследования считают, что данная технология является новаторской и поможет бороться с последствиями изменения климата.