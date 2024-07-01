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Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Учёные разработали механизм для охлаждения и обогрева зданий из доступных материалов

Учёные разработали механизм для охлаждения и обогрева зданий из доступных материалов

1 июля 2024, 11:14
Фото: Princeton University / engineering.princeton.edu
Учёные из США разработали пассивный способ, который может охлаждать здания в жару и обогревать их зимой — и это с использованием доступных и недорогих материалов. Новое исследование опубликовано в журнале Cell Reports Physical Science, пишет «Новая Хакасия».

Для регулирования температуры в помещениях часто используют контроль над электромагнитными волнами — это довольно распространенная практика. Например, мы часто закрываем шторы, чтобы не пускать солнечный свет. Ещё один пример из повседневной жизни: в жарких странах давно заметили, что белый цвет не так сильно притягивает тепло, поэтому здания часто красят в белый цвет.

Обычно крыши могут отражать солнечный свет и излучать тепло обратно в атмосферу. В то время как стены и окна, напротив, больше притягивают тепло от земли, чем отдают его обратно. Учёные предлагают решить эту проблему через перераспределение тепла. Покрывая стены и окна материалами, которые поглощают тепло только в узкой части инфракрасного спектра (атмосферное окно передачи), можно уменьшить приток тепла от земли летом и потери зимой.

Исследователи утверждают, что для этого не нужно создавать специальные материалы: многие из уже существующих материалов блокируют широкополосное тепло. Например, различные виды пластмасс, такие как поливинилфторид, который используется в строительстве. ПВФ подобен ПВХ, за исключением замены хлора на фтор, что делает материал более стойким химически и физически.

Авторы исследования считают, что данная технология является новаторской и поможет бороться с последствиями изменения климата.

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