«У нас дети гибнут»: в белгородском приграничье усилят работу по вывозу детей

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Губернатор Вячеслав Гладков потребовал от глав убедить людей с обстреливаемых приграничных территорий вывезти своих детей.
«Понимаю. Всё понятно. Но приезжаешь в село — там детям по месяцу, два месяца. Десять минут разговариваешь — над головами сбивают беспилотник. Обстрел с нашей территории, потом идёт встречный обстрел с той территории. Сказать, что это нормально, чтобы вырастить ребёнка, — точно нельзя».
Губернатор отметил, что у людей есть своё хозяйство, которое не хочется оставлять. Но дети продолжают гибнуть, так что работа с населением приграничья должна вестись в усиленном режиме. Есть два варианта: вывезти детей в санатории с одним из родственников либо отправить подростка по путёвке в лагерь.
Напомним, что вчера из-за атаки дрона ВСУ погибла четырёхлетняя девочка.