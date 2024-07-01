«У нас дети гибнут»: в белгородском приграничье усилят работу по вывозу детей

Губернатор отметил, что у людей есть своё хозяйство, которое не хочется оставлять. Но дети продолжают гибнуть, так что работа с населением приграничья должна вестись в усиленном режиме. Есть два варианта: вывезти детей в санатории с одним из родственников либо отправить подростка по путёвке в лагерь.