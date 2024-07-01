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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Гладков поручил усилить работу по вывозу детей из белгородского приграничья

«У нас дети гибнут»: в белгородском приграничье усилят работу по вывозу детей

1 июля 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney

Гладков поручил усилить работу по вывозу детей из белгородского приграничья

На оперсовещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил своим подчинённым усилить работу по убеждению жителей приграничных сёл вывозить детей за пределы региона.
Сюжет
Дети

Губернатор Вячеслав Гладков потребовал от глав убедить людей с обстреливаемых приграничных территорий вывезти своих детей.

«Понимаю. Всё понятно. Но приезжаешь в село — там детям по месяцу, два месяца. Десять минут разговариваешь — над головами сбивают беспилотник. Обстрел с нашей территории, потом идёт встречный обстрел с той территории. Сказать, что это нормально, чтобы вырастить ребёнка, — точно нельзя».

Губернатор отметил, что у людей есть своё хозяйство, которое не хочется оставлять. Но дети продолжают гибнуть, так что работа с населением приграничья должна вестись в усиленном режиме. Есть два варианта: вывезти детей в санатории с одним из родственников либо отправить подростка по путёвке в лагерь.

Напомним, что вчера из-за атаки дрона ВСУ погибла четырёхлетняя девочка.

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