«Третий абзац — просто эпический». Какие показания смутили в суде адвоката Полежаева?

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Александр Вивтюк — руководитель ООО «СК „Инвестпромэлит“». По данным следствия, в должности замгубернатора подсудимый Константин Полежаева получил от Вивтюка взятку двумя дорогостоящими иномарками. На заседании от 25 июня последний выступил со свидетельскими показаниями. Несмотря на то, что сторона защиты обещала «не вредничать», у адвоката Сергея Анохина всё равно возникли вопросы. Обо всём по порядку.
В целом Вивтюк подтвердил позицию обвинения. Директор компании рассказал, что иномарки для Полежаева покупались в лизинг на три года — это было более «выгодно» для фирмы. За это чиновник давал указания своим подчинённым «помогать» «Инвестпромэлит».
«Если бы не Константин Алексеевич Полежаев, контракт из-за неисполнения договора был бы расторгнут», — повторил слова прокурора Вивтюк.
Позже на одну из иномарок компания докупила диски. Штрафы за нарушения правил дорожного движения также приходили в адрес «Инвестпромэлит».
С заявлением в ФСБ по поводу привлечения Полежаева к ответственности Вивтюк обратился якобы после чтения новостей и осознания у себя «гражданской позиции». Не он первый: ранее примерно то же самое рассказал свидетель по делу Александра Сергиенко.
Тем не менее, Анохин поинтересовался у Вивтюка — было ли ему известно, обращался ли Полежаев к сторонним лицам для оказания ему помощи? Вивтюк ответил, что нет. После этого адвокат выступил с заявлением:
«Вот здесь третий абзац — просто эпический. Получается, вот имеется фраза, я её полностью зачту: „После чего в процессе выполнения моих должностных обязанностей Полежаев из корыстных побуждений в начале 2020 года занялся деятельностью, направленной на систематическое получение имущества в особо крупном размере, <…>, пользуясь авторитетом и возможностями занимаемой должности оказывал влияние на другие должностные лица…“ Тут возникает вопрос… А здесь вы говорите, что не было разговоров с Белоковаленко и Шевченко о том, чтобы к ним со стороны Полежаева обращались».
В целом Вивтюк давал показания очень тихо и скованно. Вместе с ним в зале суда присутствовал его адвокат, практически не участвовавший в разговоре. Анохин же, не стесняясь, задавал свидетелю вопросы, на которые тот отвечал не всегда внятно.
«У меня вопрос. Требуется ли от Полежаева дача указаний Белоковаленко и Шевченко, с которым вы этот вопрос не обсуждали, заключить с вами договор, если вы и так единственный участник аукциона? А то у меня уже когнитивный диссонанс», — наседал Анохин.
Вивтюк ответил, что не знает точно, как проходил процесс. Возможно, считает свидетель, давались какие-то указания по поводу того, чтобы он был единственным участником.
Ещё одну странную неточность адвокат подметил во время изучения других моментов дела. Анохин спросил у Вивтюка, «как у юриста», почему автомобиль не оформили на Полежаева сразу? Вивтюк ответил, что так захотел Полежаев.
Далее выяснилось, что место хранения автомобиля на улице Газовиков позже изменили. Как объяснил свидетель, там была неохраняемая парковка, рядом с которой проживал знакомый, следивший за иномаркой. Адвокат поинтересовался — кто? «Я затрудняюсь ответить на этот вопрос», — сказал Вивтюк. Он также заявил, что якобы не помнит, работал ли этот знакомый на тот момент в «Инвестпромэлит». А затем и вовсе последовало весьма неожиданное признание.
«Почему я его [автомобиль] перегнал? Да потому что он сгорел», — заявил свидетель.
Анохин развил тему: «Чего вокруг да около ходить?» Защитник прямо спросил, сколько дней, по мнению Вивтюка, Полежаев пользовался автомобилем? После долгих препираний свидетель всё же ответил, что «порядка полугода». «С 18 мая. Три месяца», — донеслось на это с места подсудимого.
Выяснилось также, что у иномарки было два комплекта ключей. В собственность Полежаеву «Порш» при этом не передавался.
После показаний Вивтюка Анохин попросил допросить в зале суда других свидетелей.