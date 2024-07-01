«Третий абзац — просто эпический». Какие показания смутили в суде адвоката Полежаева?

Далее выяснилось, что место хранения автомобиля на улице Газовиков позже изменили. Как объяснил свидетель, там была неохраняемая парковка, рядом с которой проживал знакомый, следивший за иномаркой. Адвокат поинтересовался — кто? «Я затрудняюсь ответить на этот вопрос», — сказал Вивтюк. Он также заявил, что якобы не помнит, работал ли этот знакомый на тот момент в «Инвестпромэлит». А затем и вовсе последовало весьма неожиданное признание.