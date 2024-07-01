Спокойствие и доступная среда: в Белгороде строят весенний квартал «Сирень»

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Именно этим параметрам отвечает новый весенний квартал «Сирень», который появится в Белгороде.
Потенциальные покупатели становятся всё более требовательными, но застройщиков это не пугает. Такие компании отвечают на повышенный спрос, воплощая особые проекты, включающие в себя различные характеристики квартала нового поколения. Редким примером такого подхода является жилой комплекс «Сирень» в Белгороде от компании «Специализированный застройщик „Основа“». На примере весеннего квартала можно увидеть, каким должен быть современный жилой комплекс, отвечающий всем потребностям горожан.
Стоит отметить, что весенний квартал «Сирень» — это два двухподъездных пятиэтажных дома. Он возводится в микрорайоне Новая жизнь на юго-западе Белгорода, вблизи от Ботанического сада и футбольного манежа им. В.Ершова.
Несомненным преимуществом является развитая инфраструктура. В шаговой доступности расположены два торговых центра, своя поликлиника, современный детский сад и начальная школа, кафе и кофейни, салоны красоты и пункты выдачи маркетплейсов.
Низкая плотность застройки и малая этажность обеспечивают спокойствие и размеренность жизни. В таком пространстве гораздо проще создать прочное сообщество и развивать отношения между соседями.
Решается и транспортная проблема: из-за куда меньшей плотности населения реже возникают пробки, а также отпадает проблема с парковкой.
Безусловным плюсом является расположение «Сирени» с точки зрения развитого транспортного сообщения. К центру города и другие районы курсирует восемь маршрутов с диапазоном в 15 минут. К тому же до железнодорожного вокзала в течение дня можно добраться на электропоезде.
Благоустройство территории в целом будет выполнено в едином комплексном решении, которое включает в себя многофункциональное пространство, собственный фитосквер, что не только красиво, но и полезно, а также закрытый двор без машин, что обеспечивает безопасность и приватность жителей.
Во дворе квартала будет четыре зоны: спортивная площадка, сквер с качелями и зоной отдыха и две детские площадки для разных возрастных категорий. Для дошкольников предусмотрели пространство с развивающими комплексами, а для детей школьного возраста будет оборудована площадка для более активных занятий и командных игр.
Позаботился застройщик и об эстетической стороне комплекса. Продуманный ландшафтный дизайн гарантирует эстетику двора в любой сезон. Такое сочетание малоэтажности зданий и удалённости от оживлённых городских трасс создаёт привлекательность для людей, которым надоела суматоха городских многоэтажных дворов, но они не готовы променять комфорт города на пригородную тишину.
Срок сдачи «Сирени» — второй квартал 2025 года. Телефон отдела продаж: +7 (4722) 99-75-75. Онлайн заявка.