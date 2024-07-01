bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Спокойствие и доступная среда: в Белгороде строят весенний квартал «Сирень»

Спокойствие и доступная среда: в Белгороде строят весенний квартал «Сирень»

1 июля 2024, 12:07
Фото: «Специализированный застройщик „Основа“»
Реклама. ООО СЗ "ОСНОВА". erid: LjN8KJYGf
Потребности жителей города по отношению к жилым кварталам ужесточаются с каждым годом. Современные горожане не готовы идти на уступки и выбирают жильё, учитывая множество факторов — от экологической обстановки до наличия спортивных объектов на территории.

Именно этим параметрам отвечает новый весенний квартал «Сирень», который появится в Белгороде.

Потенциальные покупатели становятся всё более требовательными, но застройщиков это не пугает. Такие компании отвечают на повышенный спрос, воплощая особые проекты, включающие в себя различные характеристики квартала нового поколения. Редким примером такого подхода является жилой комплекс «Сирень» в Белгороде от компании «Специализированный застройщик „Основа“». На примере весеннего квартала можно увидеть, каким должен быть современный жилой комплекс, отвечающий всем потребностям горожан.

Стоит отметить, что весенний квартал «Сирень» — это два двухподъездных пятиэтажных дома. Он возводится в микрорайоне Новая жизнь на юго-западе Белгорода, вблизи от Ботанического сада и футбольного манежа им. В.Ершова.

Несомненным преимуществом является развитая инфраструктура. В шаговой доступности расположены два торговых центра, своя поликлиника, современный детский сад и начальная школа, кафе и кофейни, салоны красоты и пункты выдачи маркетплейсов.

Низкая плотность застройки и малая этажность обеспечивают спокойствие и размеренность жизни. В таком пространстве гораздо проще создать прочное сообщество и развивать отношения между соседями.

Решается и транспортная проблема: из-за куда меньшей плотности населения реже возникают пробки, а также отпадает проблема с парковкой.

Безусловным плюсом является расположение «Сирени» с точки зрения развитого транспортного сообщения. К центру города и другие районы курсирует восемь маршрутов с диапазоном в 15 минут. К тому же до железнодорожного вокзала в течение дня можно добраться на электропоезде.

Благоустройство территории в целом будет выполнено в едином комплексном решении, которое включает в себя многофункциональное пространство, собственный фитосквер, что не только красиво, но и полезно, а также закрытый двор без машин, что обеспечивает безопасность и приватность жителей.

Фото: «Специализированный застройщик „Основа“»

Во дворе квартала будет четыре зоны: спортивная площадка, сквер с качелями и зоной отдыха и две детские площадки для разных возрастных категорий. Для дошкольников предусмотрели пространство с развивающими комплексами, а для детей школьного возраста будет оборудована площадка для более активных занятий и командных игр.

Позаботился застройщик и об эстетической стороне комплекса. Продуманный ландшафтный дизайн гарантирует эстетику двора в любой сезон. Такое сочетание малоэтажности зданий и удалённости от оживлённых городских трасс создаёт привлекательность для людей, которым надоела суматоха городских многоэтажных дворов, но они не готовы променять комфорт города на пригородную тишину.

Срок сдачи «Сирени» — второй квартал 2025 года. Телефон отдела продаж: +7 (4722) 99-75-75. Онлайн заявка.

#Кристина Семенчук#Сирень#Ландшафтный дизайн#Благоустройство#Экология#Транспорт#Новости Белгорода#Инфраструктура#Белгород#Жилой комплекс
Подпишитесь
Мирный житель погиб после прилёта снаряда на белгородское с/х предприятие
Сегодня, 12:07
Суицид? СК не нашёл криминала в смерти высокопоставленного полицейского в Белгороде
Сегодня, 10:21
«Третий абзац — просто эпический». Какие показания смутили в суде адвоката Полежаева?
Сегодня, 13:52
Энергетики «Россети Центр» восстановили нормальные схемы электроснабжения приграничья
Сегодня, 12:31
«Трансюжстрой» построил первый в Белгороде дом с террасой на крыше
Сегодня, 11:23