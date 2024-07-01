Спокойствие и доступная среда: в Белгороде строят весенний квартал «Сирень»

Во дворе квартала будет четыре зоны: спортивная площадка, сквер с качелями и зоной отдыха и две детские площадки для разных возрастных категорий. Для дошкольников предусмотрели пространство с развивающими комплексами, а для детей школьного возраста будет оборудована площадка для более активных занятий и командных игр.