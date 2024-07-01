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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Гладков поручил включить резервное питание в больницах после отключения света

Отключение света в Белгороде: какая ситуация в больницах с пациентами?

1 июля 2024, 06:15
Фото: 1MI

Гладков поручил включить резервное питание в больницах после отключения света

Во время оперативного совещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил своему заму Андрею Иконникову обеспечить электричеством все больницы приграничья и Белгорода.

Вячеслав Гладков потребовал от своего заместителя в сфере здравоохранения Андрея Иконникова доклад после подключения всех резервных генераций не только в приграничье, но и во всех лечебных учреждениях области.

«В первую очередь там, где находятся пациенты. Дети, люди старшего возраста, стационар. И если происходят перебои, то мы принимаем действия для их решения», — сообщил губернатор.

Глава региона отметил, что у области в достаточном количестве имеются генераторы, которые могут доставить до точки в короткое время.

Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.

Жители Белгородской области массово жалуются на отключение света и воды
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