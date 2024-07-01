Отключение света в Белгороде: какая ситуация в больницах с пациентами?

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Вячеслав Гладков потребовал от своего заместителя в сфере здравоохранения Андрея Иконникова доклад после подключения всех резервных генераций не только в приграничье, но и во всех лечебных учреждениях области.
«В первую очередь там, где находятся пациенты. Дети, люди старшего возраста, стационар. И если происходят перебои, то мы принимаем действия для их решения», — сообщил губернатор.
Глава региона отметил, что у области в достаточном количестве имеются генераторы, которые могут доставить до точки в короткое время.
Утро 1 июля в Белгороде началось с отключения света и воды в некоторых районах. Так, об отсутствии электроэнергии сообщали жители Харьковской горы, улиц Садовой и Железнякова, центральной части города, микрорайона Крейда.