Названа новая угроза со стороны ВСУ для Белгородской области

Белгородское минцифры заявило о разработке средств для глушения реактивных БПЛА

Над решением проблемы уже работают специалисты. Тему обсудили на конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.