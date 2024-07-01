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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Беспилотники

Названа новая угроза со стороны ВСУ для Белгородской области

1 июля 2024, 15:01
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

Белгородское минцифры заявило о разработке средств для глушения реактивных БПЛА

Над решением проблемы уже работают специалисты. Тему обсудили на конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Для Белгородской области новую угрозу представляют реактивные беспилотники ВСУ, заявил представитель регионального минцифры Андрей Табекин. По его словам, это следующий этап угроз, с которым необходимо бороться.

Табекин добавил, что специалисты уже разрабатывают средства для глушения реактивных беспилотников.

Тему подняли на конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА». Проводится она 1–2 июля в Санкт-Петербурге.

Напомним, что только за минувшие сутки ВСУ неоднократно атаковали Белгородскую область беспилотниками. Некоторые БПЛА сбили в Старооскольском горокруге. В результате вчерашней атаки FPV-дрона погибла четырёхлетняя девочка.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Минцифры#БПЛА#Реактивные беспилотники
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