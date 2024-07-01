Названа новая угроза со стороны ВСУ для Белгородской области

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Для Белгородской области новую угрозу представляют реактивные беспилотники ВСУ, заявил представитель регионального минцифры Андрей Табекин. По его словам, это следующий этап угроз, с которым необходимо бороться.
Табекин добавил, что специалисты уже разрабатывают средства для глушения реактивных беспилотников.
Тему подняли на конференции «Технологии обнаружения и противодействия БПЛА». Проводится она 1–2 июля в Санкт-Петербурге.
Напомним, что только за минувшие сутки ВСУ неоднократно атаковали Белгородскую область беспилотниками. Некоторые БПЛА сбили в Старооскольском горокруге. В результате вчерашней атаки FPV-дрона погибла четырёхлетняя девочка.