Можно скушать: 6 доводов в пользу включения груши в ежедневный рацион

Повышенное потребление клетчатки приводит к снижению вероятности сердечно-сосудистых заболеваний. В этом плане груши, обогащенные пищевыми волокнами, являются природными защитниками здоровья. Также они способствуют снижению уровня вредного холестерина благодаря содержанию флавоноида кверцетина в их кожуре.