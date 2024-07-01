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Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Гладков прокомментировал ситуацию с отключением света и воды

Гладков назвал время, когда всем белгородцам вернут свет и воду

1 июля 2024, 09:49
Фото: 1MI

Гладков прокомментировал ситуацию с отключением света и воды

По словам белгородского губернатора, в целом ситуация исправляется. Проблемы сохраняются в некоторых детсадах и больницах, но их уже решают. Также сложности всё ещё могут возникнуть с вызовом скорой помощи.

Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с массовым отключением света и воды в Белгородской области. В целом ситуация постепенно налаживается.

Электроэнергию уже запускают в жилые кварталы. Свет полностью должны вернуть до 21:00.

Что касается ситуации с водой, то её пока вернули не во всех районах — идёт переподключение. Полностью решить проблему должны до 13:00.

На сегодняшний день работает 335 детсадов, в 150 из них пока нет света. Однако вопросы с приготовлением еды для детей решены. Вместе с тем при желании родители могут досрочно забрать детей домой.

Электричество уже есть во всех лечебных учреждениях, за исключением двух — туберкулёзного диспансера и психоневрологической больницы. Работа по возобновлению подачи света продолжается.

Кроме того, по словам губернатора, всё ещё наблюдаются сложности с вызовом скорой помощи. Для этого ранее запустили дополнительные номера.

Как белгородцам вызвать скорую помощь на фоне внештатной ситуации
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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