Гладков назвал время, когда всем белгородцам вернут свет и воду

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с массовым отключением света и воды в Белгородской области. В целом ситуация постепенно налаживается.
Электроэнергию уже запускают в жилые кварталы. Свет полностью должны вернуть до 21:00.
Что касается ситуации с водой, то её пока вернули не во всех районах — идёт переподключение. Полностью решить проблему должны до 13:00.
На сегодняшний день работает 335 детсадов, в 150 из них пока нет света. Однако вопросы с приготовлением еды для детей решены. Вместе с тем при желании родители могут досрочно забрать детей домой.
Электричество уже есть во всех лечебных учреждениях, за исключением двух — туберкулёзного диспансера и психоневрологической больницы. Работа по возобновлению подачи света продолжается.
Кроме того, по словам губернатора, всё ещё наблюдаются сложности с вызовом скорой помощи. Для этого ранее запустили дополнительные номера.