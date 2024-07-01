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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Демидов: электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено

Электроснабжение в Белгороде восстановили, но светофоры работают не везде

1 июля 2024, 12:42
Фото: Telegram-канал мэра Валентина Демидова

Демидов: электроснабжение в Белгороде полностью восстановлено

Сегодня утром Белгород остался без электричества из-за технологического нарушения в сетях. Горожан предупредили о возможных сбоях в движении общественного транспорта. Мэр Валентин Демидов сообщил о восстановлении электроснабжения в городе, но не везде.

Энергетики успешно восстановили электроснабжение в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов. Сейчас сотрудники Центра организации дорожного движения следят за ситуацией на основных транспортных развязках.

Большинство светофоров уже работают в штатном режиме, заторов на дорогах нет. Однако на перекрёстках Щорса — Губкина и Ватутина — Губкина светофоры пока не функционируют. Специалисты работают над их восстановлением.

Напомним, сегодня утром практически вся Белгородская область осталась без электричества. Причина — технологического нарушения в сетях, сообщили в Белгородэнерго. Все больницы Белгорода и приграничья подключили к резервным генератором энергии. Белгородцев также предупредили о возможных сбоях в движении общественного транспорта. Возникли проблемы и с водоснабжением.

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#Валерия Колесникова#Город#Светофоры#Новости Белгорода#Электроснабжение#Белгород#Валентин Демидов
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