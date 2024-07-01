Электроснабжение в Белгороде восстановили, но светофоры работают не везде

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Энергетики успешно восстановили электроснабжение в Белгороде, сообщил мэр города Валентин Демидов. Сейчас сотрудники Центра организации дорожного движения следят за ситуацией на основных транспортных развязках.
Большинство светофоров уже работают в штатном режиме, заторов на дорогах нет. Однако на перекрёстках Щорса — Губкина и Ватутина — Губкина светофоры пока не функционируют. Специалисты работают над их восстановлением.
Напомним, сегодня утром практически вся Белгородская область осталась без электричества. Причина — технологического нарушения в сетях, сообщили в Белгородэнерго. Все больницы Белгорода и приграничья подключили к резервным генератором энергии. Белгородцев также предупредили о возможных сбоях в движении общественного транспорта. Возникли проблемы и с водоснабжением.