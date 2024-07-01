Электричество восстановили в 17 из 22 районов Белгородской области

В Белгородском районе — на части улиц в поселках Октябрьский и Разумное, а также в селах Петровка и Толоконное.



В Волоконовском районе из-за повторной атаки дрона без света остаются 1 800 жителей в 20 населенных пунктах: с. Волчья Александровка, х. Нина, х. Зеленый Клин, х. Шаховка, х. Бочанка, х. Григорьевка, х. Верный, с. Тишанка, х. Новый, х. Старый, с. Новое, с. Борисовка, х. Киселев, х. Плотовка, х. Давыдкин, с. Коновалово, х. Плотвянка, с. Шидловка, с. Новоалександровка и х. Новодевичий.



В Грайворонском округе без света частично остается город Грайворон и 10 населенных пунктов округа: с. Замостье, с. Доброивановка, с. Доброе, х. Тополи, с. Гора-Подол, с. Глотово, с. Безымено, с. Новостроевка, с. Луговка и х. Масычево.



В Краснояружском районе нет света в с. Поповка.



В Шебекинском округе электроэнергия отсутствует в нескольких населенных пунктах Вознесеновского сельского поселения (х. Марьино, х. Мухин, х. Панков, поселок Первомайский), в Муромском сельском поселении (с. Зиборовка, с. Середа, половина села Муром), в половине Графовского сельского поселения. Также свет полностью отсутствует в Новотаволжанском сельском поселении.



Везде ведутся восстановительные работы.