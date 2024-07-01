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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

Электричество восстановили в 17 из 22 районов Белгородской области

Электричество восстановили в 17 из 22 районов Белгородской области

1 июля 2024, 15:45
Фото: 1MI
По состоянию на 18 часов понедельника работы ещё идут частично в пяти муниципалитетах, рассказал Вячеслав Гладков.

Электроэнергию после утреннего отключения возвращают в дома белгородцев с опережением ранее установленного плана. По состоянию на шесть часов вечера 1 июля пока нет света в населённых пунктах пяти районов.

В Белгородском районе — на части улиц в поселках Октябрьский и Разумное, а также в селах Петровка и Толоконное.

В Волоконовском районе из-за повторной атаки дрона без света остаются 1 800 жителей в 20 населенных пунктах: с. Волчья Александровка, х. Нина, х. Зеленый Клин, х. Шаховка, х. Бочанка, х. Григорьевка, х. Верный, с. Тишанка, х. Новый, х. Старый, с. Новое, с. Борисовка, х. Киселев, х. Плотовка, х. Давыдкин, с. Коновалово, х. Плотвянка, с. Шидловка, с. Новоалександровка и х. Новодевичий.

В Грайворонском округе без света частично остается город Грайворон и 10 населенных пунктов округа: с. Замостье, с. Доброивановка, с. Доброе, х. Тополи, с. Гора-Подол, с. Глотово, с. Безымено, с. Новостроевка, с. Луговка и х. Масычево.

В Краснояружском районе нет света в с. Поповка.

В Шебекинском округе электроэнергия отсутствует в нескольких населенных пунктах Вознесеновского сельского поселения (х. Марьино, х. Мухин, х. Панков, поселок Первомайский), в Муромском сельском поселении (с. Зиборовка, с. Середа, половина села Муром), в половине Графовского сельского поселения. Также свет полностью отсутствует в Новотаволжанском сельском поселении.

Везде ведутся восстановительные работы.

Подробнее о том, что произошло в первый день июля и как регион справлялся с проблемами, читайте в материале Бел.Ру.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Отключение электроэнергии#Губернатор#Вячеслав Гладков#Восстановительные работы
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