Белгородцев предупреждают о проблемах с автобусами из-за отключения света

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
1 июля у жителей Белгорода и Белгородского района могут возникнуть проблемы с автобусами. Организатор пассажирских перевозок сообщил, что из-за частичного отключения электроэнергии возможны задержки в движении общественного транспорта.
Напомним, что утро у белгородцев началось с массового отключения света. Энергия пропала в 90% Белгородской области, в том числе без света остались Белгород и Старый Оскол.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что подробности происшествия расскажет позже — в 12:00 и в 18:00 по московскому времени.