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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:33

Светофоры не работают в Белгороде из-за отключения света, возможны проблемы с общественным транспортом

Белгородцев предупреждают о проблемах с автобусами из-за отключения света

1 июля 2024, 07:30
Фото: bel.ru
Светофоры не работают в Белгороде из-за отключения света, возможны проблемы с общественным транспортом
Сегодня в Белгородской области произошло массовое отключение света. Без электроэнергии осталось 90% региона. В Белгороде не работают светофоры. Организатор пассажирских перевозок рассказал, как это скажется на работе общественного транспорта.

1 июля у жителей Белгорода и Белгородского района могут возникнуть проблемы с автобусами. Организатор пассажирских перевозок сообщил, что из-за частичного отключения электроэнергии возможны задержки в движении общественного транспорта.

Напомним, что утро у белгородцев началось с массового отключения света. Энергия пропала в 90% Белгородской области, в том числе без света остались Белгород и Старый Оскол.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что подробности происшествия расскажет позже — в 12:00 и в 18:00 по московскому времени.

«Ситуация сложная». Гладков — о массовом отключении света в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Электроэнергия#Отключение света#Транспорт#Новости Белгорода#Проблемы#Белгород#Вячеслав Гладков
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