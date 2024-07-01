Белгородцев предупреждают о проблемах с автобусами из-за отключения света

Сегодня в Белгородской области произошло массовое отключение света. Без электроэнергии осталось 90% региона. В Белгороде не работают светофоры. Организатор пассажирских перевозок рассказал, как это скажется на работе общественного транспорта.

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