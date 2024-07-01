Белгородские школьники смогли побывать на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Родители белгородских школьников задались вопросом, почему детей не пригласили на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.
«Надо было всех наших выпускников отправить в Питер на „Алые паруса“. Они это заслужили. Одна только сдача ЕГЭ в таких условиях чего стоит», — написала местная жительница Нелли.
В министерстве образования Белгородской области ответили, что в большинстве районов выпускные прошли в очном формате. А там, где не позволяла оперативная обстановка, аттестаты вручали в зданиях администраций или учреждений культуры. При этом торжественную часть проводили дистанционно.
Кроме того, некоторые белгородцы всё-таки посетили мероприятие «Алые паруса».
На праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса», а также Всероссийский бал «Выпускник-2024» в Государственном Кремлёвском Дворце отправились 178 выпускников приграничных муниципалитетов.
минобразования Белгородской области
Напомним, выпускные вечера в Белгородской области прошли с 28 по 30 июня. Правда, из-за сложной оперативной обстановки в Белгороде выпускные вечера прошли в онлайн-формате.