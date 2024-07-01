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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Праздник «Алые паруса» в Петербурге

Белгородские школьники смогли побывать на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге

1 июля 2024, 14:17
Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»
Праздник «Алые паруса» в Петербурге

178 выпускников из белгородского приграничья посетили праздник «Алые паруса»

В Белгороде и приграничных районах области выпускные вечера прошли дистанционно. Местные жители поинтересовались, посетили ли белгородские школьники знаменитые «Алые паруса». Ответ в дали в региональном министерстве образования.
Сюжет
Дети

Родители белгородских школьников задались вопросом, почему детей не пригласили на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

«Надо было всех наших выпускников отправить в Питер на „Алые паруса“. Они это заслужили. Одна только сдача ЕГЭ в таких условиях чего стоит», — написала местная жительница Нелли.

В министерстве образования Белгородской области ответили, что в большинстве районов выпускные прошли в очном формате. А там, где не позволяла оперативная обстановка, аттестаты вручали в зданиях администраций или учреждений культуры. При этом торжественную часть проводили дистанционно.

Кроме того, некоторые белгородцы всё-таки посетили мероприятие «Алые паруса».

На праздник выпускников петербургских школ «Алые паруса», а также Всероссийский бал «Выпускник-2024» в Государственном Кремлёвском Дворце отправились 178 выпускников приграничных муниципалитетов.
минобразования Белгородской области

Напомним, выпускные вечера в Белгородской области прошли с 28 по 30 июня. Правда, из-за сложной оперативной обстановки в Белгороде выпускные вечера прошли в онлайн-формате.

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#Валерия Колесникова#Общество#Дети#Санкт-петербург#Новости Белгорода#Выпускники#Белгород#Вячеслав Гладков#Министерство образования#Алые паруса#Приграничье
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