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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Больницы Белгорода и приграничья переключают на резервные генераторы

Белгородские больницы предупредили о проблемах в работе из-за отключения света

1 июля 2024, 08:24
Фото: 1MI

Больницы Белгорода и приграничья переключают на резервные генераторы

Утром 1 июля почти вся Белгородская область осталась без электричества, в том числе и больницы. В настоящее время их переводят на резервные генераторы электроэнергии. Медики сообщают о возможных сбоях в работе.

В Белгородской областной клинической психоневрологической больнице сообщили о проблемах в работе диспансерного отделения. Причиной стало отсутствие электричества.

В данный момент больница не может выдавать льготные рецепты на лекарства и справки по результатам медицинских осмотров, проведённых врачом-психиатром, например, для управления транспортным средством или владения оружием.

После восстановления электроснабжения все виды медицинской помощи будут оказаны в полном объёме.

Напомним, 1 июля в Белгороде произошло массовое отключение света. Как сообщили в Белгородэнерго, это произошло из-за технологического нарушения в сетях. На оперативном совещании правительства области губернатор Вячеслав Гладков поручил подключить все больницы Белгорода и приграничья к резервным источникам питания.

Помимо прочего, возникли проблемы с водоснабжением. Жителей Белгорода также предупредили о возможных сбоях в работе общественного транспорта.

В районах без света в Белгороде автомобили будут предупреждать о ракетной опасности.

«Ситуация сложная». Гладков — о массовом отключении света в Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Медицина#Больницы#Электричество#Новости Белгорода#Проблемы#Белгород#Вячеслав Гладков#Генераторы
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