Белгородские больницы предупредили о проблемах в работе из-за отключения света

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Белгородской областной клинической психоневрологической больнице сообщили о проблемах в работе диспансерного отделения. Причиной стало отсутствие электричества.
В данный момент больница не может выдавать льготные рецепты на лекарства и справки по результатам медицинских осмотров, проведённых врачом-психиатром, например, для управления транспортным средством или владения оружием.
После восстановления электроснабжения все виды медицинской помощи будут оказаны в полном объёме.
Напомним, 1 июля в Белгороде произошло массовое отключение света. Как сообщили в Белгородэнерго, это произошло из-за технологического нарушения в сетях. На оперативном совещании правительства области губернатор Вячеслав Гладков поручил подключить все больницы Белгорода и приграничья к резервным источникам питания.
Помимо прочего, возникли проблемы с водоснабжением. Жителей Белгорода также предупредили о возможных сбоях в работе общественного транспорта.
В районах без света в Белгороде автомобили будут предупреждать о ракетной опасности.