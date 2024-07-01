Белгородские больницы предупредили о проблемах в работе из-за отключения света

Больницы Белгорода и приграничья переключают на резервные генераторы

Утром 1 июля почти вся Белгородская область осталась без электричества, в том числе и больницы. В настоящее время их переводят на резервные генераторы электроэнергии. Медики сообщают о возможных сбоях в работе.