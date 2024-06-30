От «Пикник-парка» до парка «Берега»: речной трамвай может появиться в Белгороде

Напомним, что развитие речного транспорта стало частью стратегии развития Белгорода осенью прошлого года. Первый этап концепции предусматривал создание инфраструктуры на реках Везёлка и Северский Донец. Планировалось обустроить территорию от места слияния рек до «Пикник-парка». Реализация первого этапа концепции была намечена на июнь–июль 2024 года.