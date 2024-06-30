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Published Сегодня, 20:10

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В Белгороде могут пустить речной трамвай от парка «Берега» до «Пикник-парка»

От «Пикник-парка» до парка «Берега»: речной трамвай может появиться в Белгороде

30 июня 2024, 20:10
Фото: 1MI

В Белгороде могут пустить речной трамвай от парка «Берега» до «Пикник-парка»

Инициатива создания нового вида общественного транспорта была выдвинута в администрации Белгорода. Председатель совета директоров ООО «ГК Агро-Белогорье» Владимир Зотов рассказал о планах по созданию речного трамвая в Белгороде.

В субботу, 29 июня Владимир Зотов встретился с журналистами. Он рассказал, что недавно получил письмо от заместителя мэра по поводу инициативы создания речного трамвая.

Прогулочный трамвай на воде может ходить по маршруту от «Пикник-парка» до парка «Берега», одна из остановок — в Сосновке. Для реализации проекта планируется построить четыре пирса.

«Если город поддержит, то мы там [в Пикник-парке] сделаем хороший пирс. У нас есть свой корабль. Возможно, ещё купим прогулочный корабль — мы об этом говорили с Вячеславом Владимировичем [Гладковым] — и запустим до „Берегов“, — рассказал Владимир Зотов.

Более подробно инициативу обсудят на встрече, которая состоится во вторник, 2 июля.

Напомним, что развитие речного транспорта стало частью стратегии развития Белгорода осенью прошлого года. Первый этап концепции предусматривал создание инфраструктуры на реках Везёлка и Северский Донец. Планировалось обустроить территорию от места слияния рек до «Пикник-парка». Реализация первого этапа концепции была намечена на июнь–июль 2024 года.

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#Валерия Колесникова#Пикник-парк#Новости Белгорода#Сосновка#Владимир зотов#Белгород#Вячеслав Гладков#Водный транспорт#Речной трамвай#Парк «Берега»
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