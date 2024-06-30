От «Пикник-парка» до парка «Берега»: речной трамвай может появиться в Белгороде

Posted Сегодня, 20:10
Published Сегодня, 20:10
Modified Сегодня, 20:12
Updated Сегодня, 20:12
В субботу, 29 июня Владимир Зотов встретился с журналистами. Он рассказал, что недавно получил письмо от заместителя мэра по поводу инициативы создания речного трамвая.
Прогулочный трамвай на воде может ходить по маршруту от «Пикник-парка» до парка «Берега», одна из остановок — в Сосновке. Для реализации проекта планируется построить четыре пирса.
«Если город поддержит, то мы там [в Пикник-парке] сделаем хороший пирс. У нас есть свой корабль. Возможно, ещё купим прогулочный корабль — мы об этом говорили с Вячеславом Владимировичем [Гладковым] — и запустим до „Берегов“, — рассказал Владимир Зотов.
Более подробно инициативу обсудят на встрече, которая состоится во вторник, 2 июля.
Напомним, что развитие речного транспорта стало частью стратегии развития Белгорода осенью прошлого года. Первый этап концепции предусматривал создание инфраструктуры на реках Везёлка и Северский Донец. Планировалось обустроить территорию от места слияния рек до «Пикник-парка». Реализация первого этапа концепции была намечена на июнь–июль 2024 года.