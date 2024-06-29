В мэрии рассказали о едва не случившейся трагедии на пляже в Белгороде

В Белгороде спасли из воды 10-летнего ребёнка

Происшествие случилось на пляже «Берега». Ребёнок стал тонуть, на помощь к нему пришли спасатели и очевидцы. На пляж школьник пришёл с отцом, но в момент происшествия в воде он был один, сообщили в пресс-службе городской администрации.