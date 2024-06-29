В мэрии рассказали о едва не случившейся трагедии на пляже в Белгороде

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В Белгороде едва не произошла трагедия на новом пляже «Берега». Из воды спасли 10-летнего ребёнка. Мальчик отплыл на четыре метра от берега и начал тонуть. На помощь к нему пришли очевидцы и спасатели.
Ребёнка уже осмотрели медики, с ним всё хорошо.
На пляж мальчик пришёл вместе с отцом. Однако купался он без родителей.
Напомним, что ранее полиция проводила рейды по местам отдыха на воде: правоохранители искали детей, которые пришли поплавать без сопровождения родителей. В итоге в отношении взрослых составили административные материалы.
Уже известно, что с начала июня в регионе три человека погибли в водоёмах. Трагедии произошли в Белгородском, Корочанском и Краснояружском районах.