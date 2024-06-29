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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Пляж

В мэрии рассказали о едва не случившейся трагедии на пляже в Белгороде

29 июня 2024, 14:25
Фото: 1MI
Пляж

В Белгороде спасли из воды 10-летнего ребёнка

Происшествие случилось на пляже «Берега». Ребёнок стал тонуть, на помощь к нему пришли спасатели и очевидцы. На пляж школьник пришёл с отцом, но в момент происшествия в воде он был один, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Белгороде едва не произошла трагедия на новом пляже «Берега». Из воды спасли 10-летнего ребёнка. Мальчик отплыл на четыре метра от берега и начал тонуть. На помощь к нему пришли очевидцы и спасатели.

Ребёнка уже осмотрели медики, с ним всё хорошо.

На пляж мальчик пришёл вместе с отцом. Однако купался он без родителей.

Напомним, что ранее полиция проводила рейды по местам отдыха на воде: правоохранители искали детей, которые пришли поплавать без сопровождения родителей. В итоге в отношении взрослых составили административные материалы.

Уже известно, что с начала июня в регионе три человека погибли в водоёмах. Трагедии произошли в Белгородском, Корочанском и Краснояружском районах.

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#Инна Рогова#Город#Происшествия#Спасение#Мальчик#Новости Белгорода#Белгород#Берега
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