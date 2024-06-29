Гендиректору турфирмы, обманувшему клиентов на 2,5 млн, суд изменил наказание

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
С 2019 года подсудимая сначала работала менеджером, а затем — гендиректором турфирмы ООО ТК «Караван Тур». Она получала от клиентов предоплату, а в ответ выдавала путёвки и квитанции, но по факту туры не оформляла. При этом туристов подсудимая заверяла, что заявки приняты и оформлены.
Всего женщина получила обманным путём 2,5 млн рублей. Большинство тех, кто отдавал ей деньги, были постоянными клиентами турфирмы.
Жительницу региона признали виновной в 30 эпизодах мошенничества. По совокупности преступлений ей назначили 4,5 года принудительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.
Этот приговор вынесли с учётом изменений, внесённых апелляционным определением Белгородского областного суда. При определении наказания учли смягчающие обстоятельства: явка с повинной по трём преступлениям, добровольное возмещение ущерба по одному эпизоду, сведения о личности подсудимой. В итоге суд заменил лишение свободы принудительными работами.
Приговор вступил в силу.
Тем временем другой известный белгородский туроператор Александр Халаимов, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве при продаже туров, утверждает, что вернул деньги большей части своих клиентов.