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Туризм

Гендиректору турфирмы, обманувшему клиентов на 2,5 млн, суд изменил наказание

29 июня 2024, 07:13
Фото: Изображение Midjourney
Туризм

Белгородский суд определился с наказанием для гендиректора турфирмы

Женщину признали виновной в 30 эпизодах мошенничества. В Губкинском городском суде утверждают, что большая часть обманутых были постоянными клиентами турфирмы.

С 2019 года подсудимая сначала работала менеджером, а затем — гендиректором турфирмы ООО ТК «Караван Тур». Она получала от клиентов предоплату, а в ответ выдавала путёвки и квитанции, но по факту туры не оформляла. При этом туристов подсудимая заверяла, что заявки приняты и оформлены.

Всего женщина получила обманным путём 2,5 млн рублей. Большинство тех, кто отдавал ей деньги, были постоянными клиентами турфирмы.

Жительницу региона признали виновной в 30 эпизодах мошенничества. По совокупности преступлений ей назначили 4,5 года принудительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства.

Этот приговор вынесли с учётом изменений, внесённых апелляционным определением Белгородского областного суда. При определении наказания учли смягчающие обстоятельства: явка с повинной по трём преступлениям, добровольное возмещение ущерба по одному эпизоду, сведения о личности подсудимой. В итоге суд заменил лишение свободы принудительными работами.

Приговор вступил в силу.

Тем временем другой известный белгородский туроператор Александр Халаимов, объявленный в розыск по обвинению в мошенничестве при продаже туров, утверждает, что вернул деньги большей части своих клиентов.

Белгородский туроператор Халаимов обещает вернуть деньги всем туристам к осени
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#Инна Рогова#Приговор#Общество#Белгородская область#Губкин#Мошенничество#Туризм#Суд#Новости Белгорода#Белгород
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