Гендиректору турфирмы, обманувшему клиентов на 2,5 млн, суд изменил наказание

С 2019 года подсудимая сначала работала менеджером, а затем — гендиректором турфирмы ООО ТК «Караван Тур». Она получала от клиентов предоплату, а в ответ выдавала путёвки и квитанции, но по факту туры не оформляла. При этом туристов подсудимая заверяла, что заявки приняты и оформлены.