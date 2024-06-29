Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы на ПМЭФ-2024

Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего» стал площадкой для обсуждения приверженности Москвы принципам устойчивого развития во всех сферах городского управления. По словам Сергея Черёмина, Москва успешно диверсифицирует источники поступления в бюджет и может служить примером того, насколько комфортным может быть мегаполис для ведения бизнеса, включая международный. Сотрудничество между городами выходит на качественно новый уровень, и Москва активно участвует в многосторонних институтах международного сотрудничества, таких как G20, B20 и U20.