Департамент внешнеэкономических и международных связей г. Москвы на ПМЭФ-2024

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В рамках форума состоялись три ключевых мероприятия, посвященных этой теме: панельная дискуссия «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей», Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) и бизнес-диалог «Россия — Индия».
Одним из главных участников мероприятий выступил руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы, Министр Правительства Москвы Сергей Черёмин.
Панельная дискуссия «Международное межрегиональное сотрудничество: экономика возможностей» акцентировала внимание на роли городской дипломатии в современном мире. Сергей Черёмин рассказал о трехлетних программах сотрудничества, предлагаемых Москвой партнерам, которые охватывают широкий спектр сфер и способствуют росту внешнеэкономических связей. Специальные комиссии по сотрудничеству между Москвой и различными странами позволяют значительно увеличить торговый оборот. Успешный опыт сотрудничества с партнерами из Китая, Филиппин, Алжира, Казахстана, Узбекистана и Турции демонстрирует, что дипломатия городов помогает преодолевать политические барьеры.
Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20) «Инклюзивный рост для устойчивого будущего» стал площадкой для обсуждения приверженности Москвы принципам устойчивого развития во всех сферах городского управления. По словам Сергея Черёмина, Москва успешно диверсифицирует источники поступления в бюджет и может служить примером того, насколько комфортным может быть мегаполис для ведения бизнеса, включая международный. Сотрудничество между городами выходит на качественно новый уровень, и Москва активно участвует в многосторонних институтах международного сотрудничества, таких как G20, B20 и U20.
Бизнес-диалог «Россия — Индия», модератором которого выступил руководитель ДВМС, был посвящен обсуждению ключевых направлений сотрудничества и перспектив их развития. Стратегическое привилегированное партнерство между Россией и Индией требует продолжения всестороннего сотрудничества. Несмотря на рекордный уровень товарооборота между странами, важной задачей остается выработка торгово-экономического баланса и определение новых перспективных товаров для взаимодействия. Индия готова увеличить экспорт в Россию, особенно фармацевтических и сельскохозяйственных продуктов, а также количество совместных предприятий.