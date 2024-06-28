ВСУ ударили по двум предприятиям под Белгородом

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
ВСУ 28 июня атаковали Белгородский район, Шебекинский и Грайворонский горокруга. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.
В белгородской Бессоновке от налёта дронов пострадало сельхозпредприятие. В одном из помещений выбиты окна. Кроме того, повреждён инфраструктурный объект связи.
Боеприпас прилетел на территорию промышленного предприятия на окраине Шебекино. Там повреждены административное здание, спецтехника, легковой автомобиль.
В грайворонском посёлке Чапаевский дрон-камикадзе атаковал частный дом. Повреждена крыша летней кухни.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали Грайворон. Есть разрушения. Уже около полудня в Белгородской области ПВО сбила малоразмерный воздушный шар. Где именно это произошло, в Минобороны не уточнили.
Тем временем только за вчерашний день в регионе от атак БПЛА пострадали двое мирных жителей.