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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

ВСУ ударили по двум предприятиям под Белгородом

28 июня 2024, 10:54
Фото: 1MI

ВСУ атаковали три населённых пункта в Белгородской области

Зафиксирован прилёт боеприпаса на территорию промышленного предприятия, а по сельскохозяйственному ударили дронами. Кроме того, ещё один БПЛА атаковал частный дом мирных жителей. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ 28 июня атаковали Белгородский район, Шебекинский и Грайворонский горокруга. Пострадавших среди мирных жителей нет, но есть разрушения.

В белгородской Бессоновке от налёта дронов пострадало сельхозпредприятие. В одном из помещений выбиты окна. Кроме того, повреждён инфраструктурный объект связи.

Боеприпас прилетел на территорию промышленного предприятия на окраине Шебекино. Там повреждены административное здание, спецтехника, легковой автомобиль.

В грайворонском посёлке Чапаевский дрон-камикадзе атаковал частный дом. Повреждена крыша летней кухни.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали Грайворон. Есть разрушения. Уже около полудня в Белгородской области ПВО сбила малоразмерный воздушный шар. Где именно это произошло, в Минобороны не уточнили.

Тем временем только за вчерашний день в регионе от атак БПЛА пострадали двое мирных жителей.

Двое мирных жителей Белгородской области пострадали после атак дронов-камикадзе
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Шебекино#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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