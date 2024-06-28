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Капибара

В зоопарке Белгорода поселилось «одно из самых милых и популярных животных на свете»

28 июня 2024, 07:16
Фото: скриншот из видео Белгородского зоопарка
Капибара

Из московского зоопарка в Белгород привезли капибару

Белгородский зоопарк получил долгожданное пополнение — детёныш капибары прибыл из Москвы. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с коллегами из столичного зоопарка, сообщили в пресс-службе белгородского зоопарка.

В Белгородском зоопарке появилось новое животное — капибара. Это стало возможным благодаря помощи работников столичного зоопарка.

Директор московского зоопарка на стенде форума «Россия» на ВДНХ рассказала о своём намерении передать в Белгород детёныша капибары. Ранее специалисты несколько лет пытались найти капибару для коллекции белгородского зоопарка, но безуспешно.

Когда детёныш подрос, его подготовили к переезду. Он отлично перенёс дорогу и скоро выйдет в открытый вольер. Для начала решили подселить капибару к её дальним родственникам — южноамериканским патагонским марам. Сейчас для нового питомца устанавливают бассейн.

Напомним, в апреле в зоопарке было ещё одно пополнение. В Белгород из Калуги прибыл альпака. Сейчас его можно увидеть в открытом вольере.

Капибара
Видео: пресс-служба белгородского зоопарка
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