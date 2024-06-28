В зоопарке Белгорода поселилось «одно из самых милых и популярных животных на свете»

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В Белгородском зоопарке появилось новое животное — капибара. Это стало возможным благодаря помощи работников столичного зоопарка.
Директор московского зоопарка на стенде форума «Россия» на ВДНХ рассказала о своём намерении передать в Белгород детёныша капибары. Ранее специалисты несколько лет пытались найти капибару для коллекции белгородского зоопарка, но безуспешно.
Когда детёныш подрос, его подготовили к переезду. Он отлично перенёс дорогу и скоро выйдет в открытый вольер. Для начала решили подселить капибару к её дальним родственникам — южноамериканским патагонским марам. Сейчас для нового питомца устанавливают бассейн.
Напомним, в апреле в зоопарке было ещё одно пополнение. В Белгород из Калуги прибыл альпака. Сейчас его можно увидеть в открытом вольере.