В зоопарке Белгорода поселилось «одно из самых милых и популярных животных на свете»

Когда детёныш подрос, его подготовили к переезду. Он отлично перенёс дорогу и скоро выйдет в открытый вольер. Для начала решили подселить капибару к её дальним родственникам — южноамериканским патагонским марам. Сейчас для нового питомца устанавливают бассейн.