В России предложили запретить идеи child-free

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что готовится законопроект о запрете идей child-free (принципа отказа от рождения детей). По его мнению, философия осознанной бездетности не соответствует интересам страны. Вуколов считает, что нужно не отвергать идею детей, а создавать условия для их появления в семьях.