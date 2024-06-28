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Published Сегодня, 06:51

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Беременность

В России предложили запретить идеи child-free

28 июня 2024, 06:51
Фото: 1MI
Беременность
Идею озвучил замминистра юстиции РФ на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, законопроект уже готовится. Однако пользователи Сети отнеслись к этому предложению неоднозначно, пишут «Новые известия».

Заместитель министра юстиции РФ Всеволод Вуколов заявил на Петербургском международном юридическом форуме, что готовится законопроект о запрете идей child-free (принципа отказа от рождения детей). По его мнению, философия осознанной бездетности не соответствует интересам страны. Вуколов считает, что нужно не отвергать идею детей, а создавать условия для их появления в семьях.

Вуколов сообщил, что уже готовятся документы в парламенте. Он обещал провести обсуждение законодательных инициатив о запрете child-free с экспертами. Подобные предложения уже разработаны в некоторых регионах России, включая Башкирию, и получили поддержку Московского патриархата.

Отметим, что есть различные мнения о новом законопроекте. Так, некоторые пользователи Сети считают, что для увеличения числа рождений необходим не только запрет, а целый комплекс мер, направленный на поддержку семей. Другие же опасаются, что новый закон ограничит гражданские права.

Правозащитники считают, что Россия сталкивается с консервативными попытками ограничить репродуктивные права женщин. Учёные указывают, что до 13% людей на Земле не могут иметь детей по медицинским причинам. Следует ли наказывать их за выражение взглядов о продолжении рода?

Некоторые комментаторы сравнивают идею запрета child-free с обсуждением запрета абортов или возможным введением налога на бездетность. Им кажется странным, что мнения простых граждан могут оказаться менее значимыми для государства.

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#Общество#Запрет#Чайлдфри
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