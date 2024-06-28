В ЕР запускают новую программу «Готов к санитарной обороне»

В рамках данной программы будут подготовлены инструкторы, которые затем получат значки за обучение других людей. В программе также можно найти рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях и комплектации тактических аптечек медикаментами и медицинскими изделиями, подтвердившими свою эффективность в боевых условиях. Об этом сообщил куратор программы, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» и участник СВО Дмитрий Хубезов. Об этом пишет mkset.