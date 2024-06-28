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В ЕР запускают новую программу «Готов к санитарной обороне»

В ЕР запускают новую программу «Готов к санитарной обороне»

28 июня 2024, 07:46
Фото: ER.RU
Партия «Единая Россия» приступила к реализации программы «Готов к санитарной обороне». Этот интенсивный курс направлен на обучение навыкам оказания первой помощи, само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, а также защите от химических и биологических угроз.

В рамках данной программы будут подготовлены инструкторы, которые затем получат значки за обучение других людей. В программе также можно найти рекомендации по действиям в чрезвычайных ситуациях и комплектации тактических аптечек медикаментами и медицинскими изделиями, подтвердившими свою эффективность в боевых условиях. Об этом сообщил куратор программы, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» и участник СВО Дмитрий Хубезов. Об этом пишет mkset.

Хубезов подчеркнул, что такое обучение является актуальным и в мирное время. «Единая Россия» располагает значительным опытом в Белгородской области, где курсы первой помощи пользуются серьезным спросом. Организаторы программы заимствовали и значительно расширили самые ценные элементы этого опыта, отметил Хубезов.

Обучение предполагается организовать в рамках проекта «Здоровое будущее». Для проведения занятий партия пригласила специалистов Минздрава РФ, центров медицины катастроф и волонтёров-медиков. На начальном этапе программы «Готов к санитарной обороне» пройдет подготовка представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ и государственных служащих. Дмитрий Хубезов также добавил, что для проведения обучения в регионы и штабы общественной поддержки предполагается пригласить самых опытных инструкторов.

Программа также охватит людей с ограниченными возможностями здоровья. Хубезов отметил, что навыки оказания первой помощи должен получить каждый житель страны. Хотя теоретические знания преподаются в школах, вузах и автошколах, мало кто владеет ими на практике. Новая программа имеет целью изменение этой ситуации, заключил Дмитрий Хубезов. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Стоит отметить, что партия уже приступила к реализации программы по приобретению навыков первой помощи и тактической медицине в пилотных регионах. Курсы и мастер-классы были проведены в Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях и Республике Мордовия. В Москве также прошли занятия по тактической медицине для депутатов Госдумы, сенаторов и сотрудников центрального исполкома партии.

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