Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Белгороде вновь было громко. Взрывы прозвучали 28 июня в районе 14:30. На небе остались следы, характерные для работы ПВО.
Есть ли последствия на земле, пока неизвестно. Комментариев о том, чем именно атаковали регион в этот раз, тоже ещё не поступало.
Добавим, что ракетную опасность объявляли не только в Белгороде, но и в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.
Это не первая атака ВСУ за сегодняшний день. Под ударом также были Белгородский район, Грайворонский и Шебекинский горокруга.