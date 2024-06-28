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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Ракетную опасность объявляли в Белгороде

В Белгороде вновь было громко

28 июня 2024, 11:38
Фото: 1MI

Ракетную опасность объявляли в Белгороде

Взрывы раздались в районе 14:30. На небе остались следы, характерные для работы ПВО. Есть ли последствия не земле, пока неизвестно.
Сюжет
Пво

В Белгороде вновь было громко. Взрывы прозвучали 28 июня в районе 14:30. На небе остались следы, характерные для работы ПВО.

Есть ли последствия на земле, пока неизвестно. Комментариев о том, чем именно атаковали регион в этот раз, тоже ещё не поступало.

Добавим, что ракетную опасность объявляли не только в Белгороде, но и в Белгородском районе и Шебекинском горокруге.

Это не первая атака ВСУ за сегодняшний день. Под ударом также были Белгородский район, Грайворонский и Шебекинский горокруга.

Следы в небе после взрывов в БелгородеСледы в небе после взрывов в Белгороде
Следы в небе после взрывов в Белгороде
Фото: bel.ru
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#СВО#Взрывы#Атака ВСУ#Следы в небе#В Белгороде громко
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