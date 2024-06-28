В Белгороде услышали взрывы

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
В 19:17 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Завыли сирены, жителей попросили спрятаться в безопасных местах.
Через несколько минут в небе над Белгородом раздались взрывы — работала система ПВО. В небе остались следы от сбития как минимум одной цели. О последствиях на земле сообщений не поступало.
Напомним, ранее ВСУ атаковали областной центр дронами-камикадзе. После взрыва одного из них ранения бедра получил мужчина. Ещё один беспилотник упал на соцобъект, повреждены крыша и фасад.