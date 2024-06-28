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Posted Сегодня, 16:34

Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

работа ПВО в Белгороде

В Белгороде услышали взрывы

28 июня 2024, 16:34
Фото: bel.ru
работа ПВО в Белгороде
Вечером 28 июня ВСУ снова атаковали областной центр. Сработала ПВО.
Сюжет
Пво

В 19:17 на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Завыли сирены, жителей попросили спрятаться в безопасных местах.

Через несколько минут в небе над Белгородом раздались взрывы — работала система ПВО. В небе остались следы от сбития как минимум одной цели. О последствиях на земле сообщений не поступало.

Напомним, ранее ВСУ атаковали областной центр дронами-камикадзе. После взрыва одного из них ранения бедра получил мужчина. Ещё один беспилотник упал на соцобъект, повреждены крыша и фасад.

В Белгороде прогремели взрывы, на небе следы от работы ПВО
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#Евгений Грицков#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#Ракетная опасность
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