Травница, антидемон и колдун Российской империи: какие книги читают белгородцы?

Самыми популярными жанрами среди читателей стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика. В первом полугодии 2024 года чаще всего покупали фантастическую книгу «Совершенные. Тайны Пантеона» (возрастное ограничение: 16+) Марины Суржевской. На втором месте оказался фантастический роман «Звёздная Кровь — 6. Тинг» (18+) Романа Прокофьева, а на третьем — городское фэнтези «Закон охоты» (16+) Андрея Васильева.