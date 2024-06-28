Травница, антидемон и колдун Российской империи: какие книги читают белгородцы?

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Книжный сервис проанализировал продажи электронных и аудиокниг среди пользователей из Белгородской области и составил топ-10 популярных произведений — по числу проданных экземпляров.
Самыми популярными жанрами среди читателей стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика. В первом полугодии 2024 года чаще всего покупали фантастическую книгу «Совершенные. Тайны Пантеона» (возрастное ограничение: 16+) Марины Суржевской. На втором месте оказался фантастический роман «Звёздная Кровь — 6. Тинг» (18+) Романа Прокофьева, а на третьем — городское фэнтези «Закон охоты» (16+) Андрея Васильева.
Также в топ-10 книг вошли: