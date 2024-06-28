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Чтение

Травница, антидемон и колдун Российской империи: какие книги читают белгородцы?

28 июня 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney
Чтение

Названы 10 самых покупаемых белгородцами онлайн-книг

«ЛитРес» проанализировал продажи электронных и аудиокниг среди пользователей из Белгородской области. Список самых популярных произведений у белгородцев удивил.

Книжный сервис проанализировал продажи электронных и аудиокниг среди пользователей из Белгородской области и составил топ-10 популярных произведений — по числу проданных экземпляров.

Самыми популярными жанрами среди читателей стали фэнтези, фантастика, любовные романы и мистика. В первом полугодии 2024 года чаще всего покупали фантастическую книгу «Совершенные. Тайны Пантеона» (возрастное ограничение: 16+) Марины Суржевской. На втором месте оказался фантастический роман «Звёздная Кровь — 6. Тинг» (18+) Романа Прокофьева, а на третьем — городское фэнтези «Закон охоты» (16+) Андрея Васильева.

Также в топ-10 книг вошли:

  • «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2» (16+), Татьяна Серганова,
  • «Травница, или Как выжить среди магов» (16+), Татьяна Серганова,
  • «Поиски утраченного завтра» (16+), Сергей Лукьяненко,
  • «Второй шанс. Книга третья» (16+), Елена Звёздная,
  • «Граф Аверин. Колдун Российской империи» (16+), Виктор Дашкевич,
  • «Шатун. Шаг в неизвестность» (16+), Ерофей Трофимов,
  • «Антидемон. Книга 13» (16+), Серж Винтеркей.
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Культура#Книги#Фэнтези#Фантастика#Электронные книги#Белгород#Чтение#Мистика#Любовные романы
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