Судьба енотов из Валуек: прокуратура проверит факт содержания животных в неволе

В начале июня 2024 года жители Белгорода потребовали освободить двух енотов-полоскунов, которые содержатся в клетке возле станции техобслуживания в городе Валуйки. Как рассказала местная жительница Елена, дикие звери уже целый год живут в тесной клетке и нервно ходят из угла в угол. По словам Елены, летом в солнечную погоду на животных светит солнце, а в жару им не хватает воды. Тогда глава округа Алексей Дыбов сообщил, что всю информацию передали в отдел экоохотнадзора.