Судьба енотов из Валуек: прокуратура проверит факт содержания животных в неволе

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В начале июня 2024 года жители Белгорода потребовали освободить двух енотов-полоскунов, которые содержатся в клетке возле станции техобслуживания в городе Валуйки. Как рассказала местная жительница Елена, дикие звери уже целый год живут в тесной клетке и нервно ходят из угла в угол. По словам Елены, летом в солнечную погоду на животных светит солнце, а в жару им не хватает воды. Тогда глава округа Алексей Дыбов сообщил, что всю информацию передали в отдел экоохотнадзора.
Специалисты побывали на месте и проверили условия содержания животных. Оказалось, что еноты принадлежат валуйскому индивидуальному предпринимателю И. В. Бессмертному, который занимается в Валуйках ресторанным делом, доставкой еды и техническим обслуживанием автомобилей.
В ходе проверки сотрудники экоохотнадзора не обнаружили фактов жестокого обращения с животными. Состояние енотов оценено как удовлетворительное. Вся информация передана в правоохранительные органы, где проведут проверка по факту содержания енотов в неволе.
Напомним, ранее мы писали о том, что местная жительница обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой обратить внимание на енотов.