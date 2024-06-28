bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Енот

Судьба енотов из Валуек: прокуратура проверит факт содержания животных в неволе

28 июня 2024, 12:22
Фото: 1MI
Енот

Прокуратура проведёт проверку после жалоб белгородцев на содержание енотов

После обращения жителей Белгорода специалисты экоохотнадзора проверили условия содержания енотов. Подробности сообщает издание «Go31».

В начале июня 2024 года жители Белгорода потребовали освободить двух енотов-полоскунов, которые содержатся в клетке возле станции техобслуживания в городе Валуйки. Как рассказала местная жительница Елена, дикие звери уже целый год живут в тесной клетке и нервно ходят из угла в угол. По словам Елены, летом в солнечную погоду на животных светит солнце, а в жару им не хватает воды. Тогда глава округа Алексей Дыбов сообщил, что всю информацию передали в отдел экоохотнадзора.

Специалисты побывали на месте и проверили условия содержания животных. Оказалось, что еноты принадлежат валуйскому индивидуальному предпринимателю И. В. Бессмертному, который занимается в Валуйках ресторанным делом, доставкой еды и техническим обслуживанием автомобилей.

В ходе проверки сотрудники экоохотнадзора не обнаружили фактов жестокого обращения с животными. Состояние енотов оценено как удовлетворительное. Вся информация передана в правоохранительные органы, где проведут проверка по факту содержания енотов в неволе.

Напомним, ранее мы писали о том, что местная жительница обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой обратить внимание на енотов.

«Сходят с ума»: белгородцы требуют спасти заключённых в клетку енотов у СТО
Узнать подробнее
Читайте также:
В зоопарке Белгорода поселилось «одно из самых милых и популярных животных на свете»Редкий зверёк заглянул в один из «Магнитов»: оказалось, это животное из Красной книгиПод Белгородом обнаружили опасную кошку. Что с ней не так?
#Валерия Колесникова#Общество#Прокуратура#Валуйки#Новости Белгорода#Алексей дыбов#Белгород#Вячеслав Гладков#Экоохотнадзор#Еноты
Подпишитесь
Привычного праздника не будет: как в Белгородской области пройдут выпускные?
Сегодня, 09:02
«Европа» в «Сити Молле» в Белгороде закрывается? Что известно на данный момент
Сегодня, 07:18
В Сети появились сообщения об акции «Пятёрочки» с сыном Кадырова и «героями СВО»
Сегодня, 12:41
Недовольство Гладкова и поиски владельцев Telegram-канала: детали дела Полежаева
Сегодня, 08:55
ВСУ ударили по двум предприятиям под Белгородом
Сегодня, 10:54
Пела в трубку про Бандеру: какие сообщения нашла ФСБ у белгородского волонтёра?
Сегодня, 12:45