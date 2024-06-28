Сотрудник вуза придумал, как вернуть неполученную премию, и попал под уголовное дело

История началась с того, что начальство привлекло его к дисциплинарной ответственности, а в итоге лишило премии. Подозреваемый посчитал, что строгое наказание к нему применили по вине его подчинённого. В связи с этим он потребовал от сотрудника передать ему 150 тыс. рублей — сумму премии, недополученной за год.