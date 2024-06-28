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Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Сотрудник БелЮИ потребовал от подчинённого деньги за недополученную премию

Сотрудник вуза придумал, как вернуть неполученную премию, и попал под уголовное дело

28 июня 2024, 13:41
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудник БелЮИ потребовал от подчинённого деньги за недополученную премию

Уголовное дело в отношении начальника одного из факультетов возбудили по статье за превышение должностных полномочий. Подозреваемого лишили возможности получать премии из-за замечания, поэтому тот решил взыскать сумму с виновного, по его мнению, подчинённого, сообщили в прокуратуре.

Начальник одного из факультетов Белгородского юридического института МВД имени Путилина попал под уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

История началась с того, что начальство привлекло его к дисциплинарной ответственности, а в итоге лишило премии. Подозреваемый посчитал, что строгое наказание к нему применили по вине его подчинённого. В связи с этим он потребовал от сотрудника передать ему 150 тыс. рублей — сумму премии, недополученной за год.

Уголовное дело передано в суд. Подозреваемому грозит от трёх до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Коррупция#Премия#Новости Белгорода#Белюи#Белгород#Превышение должностных полномочий
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