Сотрудник вуза придумал, как вернуть неполученную премию, и попал под уголовное дело

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Начальник одного из факультетов Белгородского юридического института МВД имени Путилина попал под уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
История началась с того, что начальство привлекло его к дисциплинарной ответственности, а в итоге лишило премии. Подозреваемый посчитал, что строгое наказание к нему применили по вине его подчинённого. В связи с этим он потребовал от сотрудника передать ему 150 тыс. рублей — сумму премии, недополученной за год.
Уголовное дело передано в суд. Подозреваемому грозит от трёх до десяти лет тюрьмы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.