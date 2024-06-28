Скоро сыпаться будут? Белгородцев возмутили старые автобусы на маршрутах

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Жителей Белгорода возмущает тот факт, что некоторые автобусы старше 10 лет до сих пор ездят на маршрутах, поскольку они так и не прошли надлежащий техосмотр. Так, активист Дмитрий Рудов проверил данные полиса ОСАГО на один автобус, выпущенный на рейсы ещё в 2014 году.
10 лет месяц как прошло, но до сих пор на маршруте, или он нелегально ездит? С техомотром тоже как-то не очень в порядке. Это нормально, что срок диагностической карты закончился 23 мая 2024, а уже июнь 2024? Как у него может быть действующий полис ОСАГО? Убрали троллейбусы, чтобы заменить на такие автобусы?
Дмитрий Рудов
Белгородец прикрепил фотографии с указанным маршрутом, а также его данные в ОСАГО.
На обращение отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он поблагодарил жителя за информацию и пообещал провести необходимую проверку.