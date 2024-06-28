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Posted Сегодня, 10:45

Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Автобус, о котором говорит белгородец

Скоро сыпаться будут? Белгородцев возмутили старые автобусы на маршрутах

28 июня 2024, 10:45
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Автобус, о котором говорит белгородец

В Белгороде проверят автобусы после жалоб на то, что они старые

Речь идёт о маршруте № 41а. Белгородский активист проверил данные об автобусе и неприятно удивился. Свою жалобу он оставил в соцсетях.

Жителей Белгорода возмущает тот факт, что некоторые автобусы старше 10 лет до сих пор ездят на маршрутах, поскольку они так и не прошли надлежащий техосмотр. Так, активист Дмитрий Рудов проверил данные полиса ОСАГО на один автобус, выпущенный на рейсы ещё в 2014 году.

10 лет месяц как прошло, но до сих пор на маршруте, или он нелегально ездит? С техомотром тоже как-то не очень в порядке. Это нормально, что срок диагностической карты закончился 23 мая 2024, а уже июнь 2024? Как у него может быть действующий полис ОСАГО? Убрали троллейбусы, чтобы заменить на такие автобусы?
Дмитрий Рудов

Белгородец прикрепил фотографии с указанным маршрутом, а также его данные в ОСАГО.

На обращение отреагировал начальник ОГКУ «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области» Мстислав Боровицкий. Он поблагодарил жителя за информацию и пообещал провести необходимую проверку.

Автобус на маршрутеАвтобус на маршруте
Данные из ОСАГОДанные из ОСАГО
Данные из ОСАГОДанные из ОСАГО
Автобус на маршруте
Фото: страница Вячеслава Гладкова
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Техосмотр#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород#Мстислав боровицкий
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