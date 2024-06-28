Скоро сыпаться будут? Белгородцев возмутили старые автобусы на маршрутах

Жителей Белгорода возмущает тот факт, что некоторые автобусы старше 10 лет до сих пор ездят на маршрутах, поскольку они так и не прошли надлежащий техосмотр. Так, активист Дмитрий Рудов проверил данные полиса ОСАГО на один автобус, выпущенный на рейсы ещё в 2014 году.