Регулярные пешие прогулки решат проблему боли в спине

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
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Updated Сегодня, 17:02
О том, как пешие прогулки спасают нас от болей в позвоночнике, рассказывает newia.
Боли в позвоночнике бьют по нашей подвижности, работоспособности и настроению, поэтому каждый, кто познал их, готов на многое, лишь бы прекратить это.
Между тем исследование, в котором участвовали 700 человек, показало: те, кто регулярно ходит на большие расстояния, на 43% реже сталкиваются с проблемой, а периоды между приступами у них удлиняются вдвое. За участниками эксперимента наблюдали на протяжении трех лет, при этом половина из них участвовала в индивидуальной программе ходьбы пять раз в неделю по полчаса, вторая половина не принимала участие в занятиях.
Результат: у участников из первой группы средний период без рецидива был более продолжительным, составив 208 дней против 112 в контрольной группе. В то же время опасность рецидива болей в пояснице снижалась на 28%.
Новые возможности связаны с тем, что ходьба способствует работе и тренировке мышц и связок, обеспечивает развитие мышечного корсета, поддерживающего позвоночный столб и гарантирующего профилактику болезней опорно-двигательного аппарата.
В целом показатели общего состояния здоровья у любителей ходьбы также растут.