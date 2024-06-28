Регулярные пешие прогулки решат проблему боли в спине

Между тем исследование, в котором участвовали 700 человек, показало: те, кто регулярно ходит на большие расстояния, на 43% реже сталкиваются с проблемой, а периоды между приступами у них удлиняются вдвое. За участниками эксперимента наблюдали на протяжении трех лет, при этом половина из них участвовала в индивидуальной программе ходьбы пять раз в неделю по полчаса, вторая половина не принимала участие в занятиях.