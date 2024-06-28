При обстрелах Белгородской области пострадали 32 жителя других регионов

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
С начала специальной военной операции за компенсацией после полученных при обстрелах ранений обратились 32 жителя других регионов, которые в этот момент находились в Белгородской области.
Каждый случай по выплате пострадавшим рассматривается индивидуально, а деньги выплачиваются из внебюджетных источников. При этом назвать число раненых в правительстве не могут, поскольку данный вопрос находится в компетенции Следкома РФ.
Напомним, что всего пострадавшим при обстрелах за два года выплатили 161 млн рублей. Ещё 286,5 млн рублей перевели семьям погибших жителей.