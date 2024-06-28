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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

При обстрелах Белгородской области пострадали 32 жителя других регионов

При обстрелах Белгородской области пострадали 32 жителя других регионов

28 июня 2024, 08:05
Фото: 1MI
Именно столько жителей других регионов обратились за компенсацией, положенной при получении ранений во время обстрелов. При этом точное количество раненых в правительстве назвать не могут, ответили журналистам Go31.

С начала специальной военной операции за компенсацией после полученных при обстрелах ранений обратились 32 жителя других регионов, которые в этот момент находились в Белгородской области.

Каждый случай по выплате пострадавшим рассматривается индивидуально, а деньги выплачиваются из внебюджетных источников. При этом назвать число раненых в правительстве не могут, поскольку данный вопрос находится в компетенции Следкома РФ.

Напомним, что всего пострадавшим при обстрелах за два года выплатили 161 млн рублей. Ещё 286,5 млн рублей перевели семьям погибших жителей.

Названа сумма, потраченная на компенсации за гибель и ранения белгородцев
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