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Потоп отменяется? В мэрии Белгорода рассказали о планах строительства ливнёвок

Потоп отменяется? В мэрии Белгорода рассказали о планах строительства ливнёвок

28 июня 2024, 16:50
Фото: 1MI
Непогода, которая накрыла областной центр не так давно, показала, что существующая система ливневой канализации не справляется с объёмом дождевых вод. Будут ли городские власти предпринимать меры? Об этом Бел.Ру рассказали в мэрии.

По информации городских властей, на сегодняшний день разработана концепция реконструкции ливневой канализации Харгоры, а также центральной и северной части областного центра с учётом имеющейся и планируемой инфраструктуры. Выполнены расчёты количества ливневых стоков. Предусматривается устройство системы водоотведения ливневых стоков с очистными сооружениями и сбросом очистных сточных вод в водные объекты.

В частности на Харгоре планируется построить четыре очистных сооружения производительностью от 1500 до 5500 кубометров в сутки. Также намерены построить и реконструировать сети ливневой канализации (порядка 54 км).

По территории центральной и северной части города в планах построить восемь очистных сооружений производительностью от 600 до 27 тысяч кубометров в сутки, возвести и реконструировать сети ливневой канализации (порядка 82 км).

В мэрии добавили, что сегодня на техобслуживании и содержании управления Белгоролагоустройство находится система дорожного водоотвода и сети ливневой канализации общей протяжённостью 128,72 км, из них:

  • закрытая сеть — 96.52 км (сеть подземных трубопроводов);
  • открытая сеть — 32,2 км, в том числе объездные дороги — 10,4 км (лотки, канавы).
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#Кристина Семенчук#Мэрия белгорода#Ливневая канализация#Реконструкция#Новости Белгорода#Эксклюзив#Очистные сооружения#Водоотведение#Белгород#Ливнёвки#Техобслуживание#Городские власти
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