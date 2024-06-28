Потоп отменяется? В мэрии Белгорода рассказали о планах строительства ливнёвок

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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Updated Сегодня, 16:52
По информации городских властей, на сегодняшний день разработана концепция реконструкции ливневой канализации Харгоры, а также центральной и северной части областного центра с учётом имеющейся и планируемой инфраструктуры. Выполнены расчёты количества ливневых стоков. Предусматривается устройство системы водоотведения ливневых стоков с очистными сооружениями и сбросом очистных сточных вод в водные объекты.
В частности на Харгоре планируется построить четыре очистных сооружения производительностью от 1500 до 5500 кубометров в сутки. Также намерены построить и реконструировать сети ливневой канализации (порядка 54 км).
По территории центральной и северной части города в планах построить восемь очистных сооружений производительностью от 600 до 27 тысяч кубометров в сутки, возвести и реконструировать сети ливневой канализации (порядка 82 км).
В мэрии добавили, что сегодня на техобслуживании и содержании управления Белгоролагоустройство находится система дорожного водоотвода и сети ливневой канализации общей протяжённостью 128,72 км, из них: