Потоп отменяется? В мэрии Белгорода рассказали о планах строительства ливнёвок

Непогода, которая накрыла областной центр не так давно, показала, что существующая система ливневой канализации не справляется с объёмом дождевых вод. Будут ли городские власти предпринимать меры? Об этом Бел.Ру рассказали в мэрии.

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