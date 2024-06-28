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Пока белгородцы волнуются из-за слухов о закрытии «Европы», из-за атак горят машины

Пока белгородцы волнуются из-за слухов о закрытии «Европы», из-за атак горят машины

28 июня 2024, 15:30
Фото: 1MI
В Сети ранее появились сообщения о возможном закрытии гипермаркета «Европа» в «Сити Молле». Так ли это? Кроме того, стало известно, что бизнес-омбудсмен обрушился с критикой на минэкономразвития. Тем временем тема обстрелов и их последствий, к сожалению, не уходит из повестки.

Ещё одна «Европа» — всё?

В Сети появилась информация, что в гипермаркете «Европа», который находится в «Сити Молле», опустели полки. Горожане предположили, что магазин закрывается. Эту информацию подтвердил сотрудник гипермаркета, сообщал Telegram-канал «Электромир Максимова».

«Белгород № 1» же это опроверг. В «Сити Молле» поделились с источником, что договор аренды с «Европой» всё ещё актуален. Кроме того, заявлялось «о восстановлении ассортимента и более широкого предложения продуктов».

Журналисты Бел.Ру тоже пытались получить комментарий. Однако ни от ТЦ, не от «Европы» ответа пока не было.

Напомним, что ещё один магазин «Европа» закрылся в 2023 году на улице Пугачёва. А гипермаркет, о котором речь шла ранее, занял место «Карусели» в «Сити Молле», которая проработала там 13 лет.

«Европа» в «Сити Молле» в Белгороде закрывается? Что известно на данный момент
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Бизнес-омбудсмен vs минэкономразвития

Уполномоченный по правам предпринимателей в Белгородской области Владислав Епанчинцев раскритиковал минэкономразвития за процесс оказания помощи пострадавшему бизнесу. Соответствующий комментарий он дал «Аргументам и фактам».

Епанчинцев считает, что помощь профильное министерство оказывает медленно, при этом предпринимателям необходимо пройти бюрократические сложности. Список ОКВЭД выбран непонятным образом и в итоге не включил другие пострадавшие от обстрелов отрасли, продолжает бизнес-омбудсмен.

Этот перечень в итоге удалось немного расширить. Однако на встрече, посвящённой этому вопросу, замгубернатора Дмитрий Гладский не захотел видеть Епанчинцева, заявил последний.

«Бомба замедленного действия»: Епанчинцев обрушился с критикой на минэкономразвития
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Ранены мирные жители, горят машины

В краснояружском Прилесье ранен мирный житель. Посёлок попал под обстрел ВСУ. У пострадавшего — контузия и ранения головы и живота. После прилёта загорелся один частный дом, разрушения есть и в другом.

Два дрона-камикадзе сегодня атаковали Белгород. Из-за одного БПЛА пострадал мужчина — у него открытая рана бедра. Ещё один дрон упал на козырёк социального объекта

Дроны ВСУ также атаковали пять автомобилей, четыре из них сгорели. Прилёт сегодня был на территории промышленного предприятия в Шебекино, попало и на с/х предприятие в белгородской Бессоновке.

А Грайворон минувшей ночью пережил массированный обстрел. Разрушения выявили в частных домах, повреждены авто.

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