Пока белгородцы волнуются из-за слухов о закрытии «Европы», из-за атак горят машины

В Сети ранее появились сообщения о возможном закрытии гипермаркета «Европа» в «Сити Молле». Так ли это? Кроме того, стало известно, что бизнес-омбудсмен обрушился с критикой на минэкономразвития. Тем временем тема обстрелов и их последствий, к сожалению, не уходит из повестки.

Ещё одна «Европа» — всё? Бизнес-омбудсмен vs минэкономразвития Ранены мирные жители, горят машины