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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Белгородской области сбили запущенный с Украины воздушный шар

Не «вампир» и не беспилотник: что обнаружила ПВО в Белгородской области?

28 июня 2024, 09:26
Фото: 1MI

В Белгородской области сбили запущенный с Украины воздушный шар

ПВО сработала в районе 11:00. Где именно заметили малоразмерный воздушный шар, не уточняется. Подробности сообщает Минобороны РФ.
Сюжет
Пво

В Белгородской области ПВО заметила и уничтожила малоразмерный воздушный шар. Произошло это около 11:00. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, шар запустили с территории Украины.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ обстреляли Грайворон. Разрушения есть в десяти частных домах, повреждены машины. Из-за устранения неполадок и проведения ремонта пришлось на время обесточить несколько улиц — почти 700 абонентов пока без света.

Накануне под ударом ВСУ было семь районов Белгородской области. Из-за атак дронов-камикадзе ранены двое мирных жителей.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#СВО#Атака ВСУ#Малоразмерный воздушный шар
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