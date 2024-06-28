Не «вампир» и не беспилотник: что обнаружила ПВО в Белгородской области?

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Белгородской области ПВО заметила и уничтожила малоразмерный воздушный шар. Произошло это около 11:00. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, шар запустили с территории Украины.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ обстреляли Грайворон. Разрушения есть в десяти частных домах, повреждены машины. Из-за устранения неполадок и проведения ремонта пришлось на время обесточить несколько улиц — почти 700 абонентов пока без света.
Накануне под ударом ВСУ было семь районов Белгородской области. Из-за атак дронов-камикадзе ранены двое мирных жителей.