Не «вампир» и не беспилотник: что обнаружила ПВО в Белгородской области?

Напомним, что минувшей ночью ВСУ обстреляли Грайворон. Разрушения есть в десяти частных домах, повреждены машины. Из-за устранения неполадок и проведения ремонта пришлось на время обесточить несколько улиц — почти 700 абонентов пока без света.