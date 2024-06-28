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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Огурцы

Названы продукты, которые категорически нельзя сажать рядом с огурцами

28 июня 2024, 08:17
Фото: 1MI
Огурцы
Огурцы уживаются на грядке с большинством растений. Однако есть такие культуры, которые могут негативно повлиять на урожай огурцов. Список таких растений перечисляет newia.ru.

Неблагоприятным соседом, например, может стать тыква. Это растение привлекает вредителей, которые могут испортить урожай огурцов.

Не стоит сажать шалфей рядом с огурцами. Специфический запах шалфея может испортить вкус огурцов, а также оба растения будут бороться за воду из почвы.

Мята. Мяту часто называют агрессивным растением, распространяющимся быстро, поэтому лучше выращивать её в горшках, чтобы не занимала много места и не конкурировала с огурцами за питательные вещества в почве.

Также не стоит высаживать рядом дыни и арбузы. Поскольку эти культуры близкие родственники огурцов, они также подвержены одним и тем же вредителям и болезням. Выращивание их вместе может привести к увеличению числа вредителей на участке и снизить урожайность обеих культур.

Картофель. Картофель и огурцы страдают от похожего грибкового заболевания, фитофтороза, поэтому их не стоит сажать рядом, чтобы не рисковать потерять оба растения, так как они будут бороться за ресурсы в почве.

Подсолнухи. Подсолнухи выделяют вещества, которые могут замедлить рост огурцов и уменьшить урожайность. Также они создают густую тень, мешая огурцам получать достаточно света. Лучше высаживать эти растения отдельно друг от друга.

Кабачки. Цуккини и огурцы имеют похожие требования к условиям выращивания, но не стоит сажать их рядом из-за возможности заражения обоих растений одними и теми же болезнями и вредителями.

Рядом с фенхелем огурцы могут плохо расти из-за выделения химических веществ этим растением, что может сказаться на урожайности и качестве плодов огурцов.

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#Общество#Огурцы
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