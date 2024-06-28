Названы продукты, которые категорически нельзя сажать рядом с огурцами

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Неблагоприятным соседом, например, может стать тыква. Это растение привлекает вредителей, которые могут испортить урожай огурцов.
Не стоит сажать шалфей рядом с огурцами. Специфический запах шалфея может испортить вкус огурцов, а также оба растения будут бороться за воду из почвы.
Мята. Мяту часто называют агрессивным растением, распространяющимся быстро, поэтому лучше выращивать её в горшках, чтобы не занимала много места и не конкурировала с огурцами за питательные вещества в почве.
Также не стоит высаживать рядом дыни и арбузы. Поскольку эти культуры близкие родственники огурцов, они также подвержены одним и тем же вредителям и болезням. Выращивание их вместе может привести к увеличению числа вредителей на участке и снизить урожайность обеих культур.
Картофель. Картофель и огурцы страдают от похожего грибкового заболевания, фитофтороза, поэтому их не стоит сажать рядом, чтобы не рисковать потерять оба растения, так как они будут бороться за ресурсы в почве.
Подсолнухи. Подсолнухи выделяют вещества, которые могут замедлить рост огурцов и уменьшить урожайность. Также они создают густую тень, мешая огурцам получать достаточно света. Лучше высаживать эти растения отдельно друг от друга.
Кабачки. Цуккини и огурцы имеют похожие требования к условиям выращивания, но не стоит сажать их рядом из-за возможности заражения обоих растений одними и теми же болезнями и вредителями.
Рядом с фенхелем огурцы могут плохо расти из-за выделения химических веществ этим растением, что может сказаться на урожайности и качестве плодов огурцов.