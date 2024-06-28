Названы продукты, которые категорически нельзя сажать рядом с огурцами

Также не стоит высаживать рядом дыни и арбузы. Поскольку эти культуры близкие родственники огурцов, они также подвержены одним и тем же вредителям и болезням. Выращивание их вместе может привести к увеличению числа вредителей на участке и снизить урожайность обеих культур.