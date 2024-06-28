КМСП: 13 млрд благодаря зонтичным поручительствам для приграничных регионов и Крыма

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
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Отдельные лимиты были выделены в начале текущего года.
По словам заместителя председателя Правительства России Александра Новака, для представителей бизнеса Крыма, Севастополя и приграничных регионов Российской Федерации запущены специальные «зонтичные» поручительства с повышенным уровнем покрытия, сообщает ТАСС. Это сделано для стимулирования банков к активному кредитованию бизнеса. Под «зонтичные» поручительства малые и средние предприятия приграничных регионов привлекли 10,4 миллиарда рублей и 2,9 миллиарда рублей привлекли предприниматели Крыма и Севастополя.
Основными сферами, которые получили больше всех кредитов под «зонтичные» поручительства КМПС в приграничных регионах, стали обрабатывающее производство, строительство и сельское хозяйство. В Крыму в лидерах по данному показателю строительство, гостиничный бизнес, общественное питание и обрабатывающие производства.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил о том, что с использованием специального лимита «зонтичных» поручительств малые и средние предприятия заключили свыше 800 кредитных договоров. В Крыму и Севастополе аналогичный показатель превысил 530.
Поддержка малого и среднего бизнеса в приграничных регионах стала одной из ключевых тем встречи главы Правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. В рамках ее проведения Михаил Мишустин поручил КМСП сделать все возможное, чтобы местные предприниматели могли иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или как минимум для его поддержания.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что по количеству полученных кредитов и объему привлеченного по «зонтичному» механизму финансирования лидируют представители микробизнеса. Так, в приграничных районах представители микробизнеса получили свыше 6,3 миллиарда рублей и заключили 680 кредитных соглашений, а в Крыму и Севастополе — более 2,1 миллиарда рублей и почти 500 договоров.
В начале текущего года был запущен специальный лимит «зонтичных» поручительств с повышенным уровнем покрытия риска для кредитования малых и средних предприятий приграничных регионов, Крыма и Севастополя.
«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 15 лет.
«Зонтичные» поручительства КМСП были запущены по поручению главы Российской Федерации Владимира Путина в 2021 году. Инструмент реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».