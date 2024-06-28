КМСП: 13 млрд благодаря зонтичным поручительствам для приграничных регионов и Крыма

Поддержка малого и среднего бизнеса в приграничных регионах стала одной из ключевых тем встречи главы Правительства РФ Михаила Мишустина с генеральным директором Корпорации МСП Александром Исаевичем. В рамках ее проведения Михаил Мишустин поручил КМСП сделать все возможное, чтобы местные предприниматели могли иметь все необходимые инструменты для развития своего бизнеса или как минимум для его поддержания.