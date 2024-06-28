Как сильно изменятся тарифы на воду в Белгородской области с 1 июля?

Одна из главных проблем при формировании тарифов на услуги водоканала всё ещё остаётся актуальной. На 2024 год для предприятия было установлено около 50 тарифов с учётом действующей системы дифференциации. В некоторых районах разница в величине тарифа может достигать двух и более раз.