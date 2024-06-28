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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

С 1 июля изменятся тарифы на услуги водоканала в Белгородской области

Как сильно изменятся тарифы на воду в Белгородской области с 1 июля?

28 июня 2024, 11:09
Фото: 1MI

С 1 июля изменятся тарифы на услуги водоканала в Белгородской области

В Белгородской области с 1 июля произойдёт повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение — на 13,5% и 14% соответственно. Это первое изменение тарифов за полтора года. О причинах повышения сообщили в пресс-службе Белоблводоканала.
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ЖКХ

С 1 июля в Белгородской области изменятся тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. В среднем они увеличатся на 13,5% и 14% соответственно. Это первое изменение тарифов с декабря 2022 года — их не повышали в течение полутора лет.

Тарифы увеличились в первую очередь из-за роста расходов предприятия. Расходы на электроэнергию увеличились на 13%, на заработную плату — на 6,2%, а на материалы и горюче-смазочные материалы — на 7,2%.

Также с 2024 года в тариф включены амортизационные отчисления. Они предусмотрены инвестиционной программой предприятия на 2024–2028 годы. Деньги, которые водоканал получает за счёт тарифа, идут на поддержание работы системы водоснабжения и водоотведения, капитальный и аварийный ремонт, а также обновление основных производственных фондов, сообщили в пресс-службе предприятия.

Одна из главных проблем при формировании тарифов на услуги водоканала всё ещё остаётся актуальной. На 2024 год для предприятия было установлено около 50 тарифов с учётом действующей системы дифференциации. В некоторых районах разница в величине тарифа может достигать двух и более раз.

Но абоненты, которые получают услуги от единственного поставщика, не должны платить за них разную цену. Поэтому уже сейчас ведётся работа над тем, чтобы установить единый тариф на услуги водоснабжения и водоотведения по всей Белгородской области.

Отметим, что ранее исполняющий обязанности генерального директора Белоблводоканала Андрей Колесников рассказал, как сформировались тарифы на воду и в каком установят самый низкий и высокий тарифы. Он также сообщил о намерении ввести единый тариф на водоснабжение во всей Белгородской области.

Напомним, недавно стало известно, что с 1 июля тарифы на оплату ЖКУ в Белгородской области увеличатся — максимум на 14%. Это вызвало недовольство у белгородцев.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ЖКХ#Тарифы#Водоснабжение#Новости Белгорода#Водоотведение#Белгород
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