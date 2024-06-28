Глава РЭО Буцаев: Размер общего призового фонда «Зеленой премии» достиг 9 млн рублей

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что «Зеленая премия» — ежегодное экопросветительское мероприятие, которое позволяет выявить и поощрить представителей общественности, бизнеса, образовательных организаций и молодежи, активно участвующих в построении экономики замкнутого цикла и реализации реформы отрасли обращения с отходами. Об этом пишет newsnn.ru.
Он также добавил, что в этом году выбор победителей состоится в рамках трех основных треков, это профессиональный, общественный трек и «Юннаты». При этом все призовые средства будут поделены между победителями в номинациях по общественному и юннатскому трекам.
Отмечается, что общественный трек будет включать пять номинаций. В номинации «Экологические лидеры» будут определены три победителя, а также предоставлен грант на сумму 1 000 000 рублей. «Экологическая семья» включает сертификат суммой 500 тысяч рублей на семейное путешествие. В рамках номинации «Экологические центры» трем победителям планируется предоставить грант на сумму 500 тыс. рублей. Победителями «Экологического предпринимательства» станут три номинанта, которых ждет грант на сумму 500 тыс. рублей. «Студенчество» включает десять победителей и предоставление студенческой стипендии в 150 тыс. рублей.
В трек «Зеленая премия. Юннаты» вошли две номинации: «Юннатский клуб, натуралистическое просвещение, территория юннатов», предполагающая десять финалистов и приглашение на церемонию награждения, и «Лидеры юннатов» с пятью финалистами и предоставлением гранта на сумму 200 тыс. рублей.
В рамках каждой номинации профессионального трека будут выбраны 10 финалистов с приглашением на церемонию награждения.
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко сообщил, что экспертная комиссия премии в заочном формате оценит направленные проекты и составит шорт-лист. Далее на основе него будут определены победители профессионального трека, трека «Зеленая премия. Юннаты» и в номинации «Экологическая семья».
В номинациях «Экологические лидеры», «Экологические центры», «Экологическое предпринимательство», «Студенчество» победители будут определены по предварительной оценке проектов экспертной комиссией, шорт-листу, а также по итогам очной защиты проектов шорт-листа участниками перед экспертным жюри в формате питчинга.
Суммы грантов по номинациям указаны с учетом налогов.