Глава РЭО Буцаев: Размер общего призового фонда «Зеленой премии» достиг 9 млн рублей

Отмечается, что общественный трек будет включать пять номинаций. В номинации «Экологические лидеры» будут определены три победителя, а также предоставлен грант на сумму 1 000 000 рублей. «Экологическая семья» включает сертификат суммой 500 тысяч рублей на семейное путешествие. В рамках номинации «Экологические центры» трем победителям планируется предоставить грант на сумму 500 тыс. рублей. Победителями «Экологического предпринимательства» станут три номинанта, которых ждет грант на сумму 500 тыс. рублей. «Студенчество» включает десять победителей и предоставление студенческой стипендии в 150 тыс. рублей.