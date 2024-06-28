Гладков рассказал о завершении ремонта скважины в селе Харьковское

По его словам, программа «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжает свою работу в регионе. В поселке Харьковское скважина стала непригодной из-за проржавевших труб, что вызывало много жалоб со стороны жителей. Восстановительные работы по скважине завершены. Глава области выразил надежду, что 500 местных жителей почувствуют улучшения.