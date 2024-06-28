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Гладков рассказал о завершении ремонта скважины в селе Харьковское

Гладков рассказал о завершении ремонта скважины в селе Харьковское

28 июня 2024, 10:22
Фото: 1MI
Ремонтные работы в населённом пункте Ровеньского района провели в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Улучшения должны ощутить 500 жителей села.

Губернатор Белгородской области объявил о завершении ремонта скважины в посёлке Харьковское на территории Ровеньского района.

По его словам, программа «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» продолжает свою работу в регионе. В поселке Харьковское скважина стала непригодной из-за проржавевших труб, что вызывало много жалоб со стороны жителей. Восстановительные работы по скважине завершены. Глава области выразил надежду, что 500 местных жителей почувствуют улучшения.

Жители поселка часто жаловались на проблемы с водоснабжением. Производительность скважин была снижена, и давление в водопроводе оставляло желать лучшего. Специалисты водоканала провели капитальный ремонт скважин, заменив 200 метров водоподъемных труб.

В настоящее время водоканал продолжает решать проблемы, о которых сообщают местные жители. Только в мае специалисты диспетчерской службы получили 800 обращений от жителей Белгорода — 437 касались водоснабжения и 363 — водоотведения. За указанный период было устранено 26 технических неисправностей, включая замену около 60 метров трубопроводов.

Так, на улицах Купянской и Купянском переулке заменены 40 метров водопровода диаметром 400 мм, а также установлена новая запорная арматура. На улице Щорса в областном центре заменили 5 метров основного водопровода, а на улицах Полевой, Куйбышева, Челюскинцев, Семейной, Буханова и Почтовом переулке — участки изношенной водопроводной сети.

Эти работы позволили повысить надежность системы водоснабжения на указанных участках.

Гладков сообщил о ремонте водозабора, что обеспечило водой более 7 тысяч белгородцев
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