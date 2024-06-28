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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Последствия ночного обстрела Грайворона в Белгородской области

Гладков рассказал о последствиях ночного массированного обстрела Белгородской области

28 июня 2024, 07:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия ночного обстрела Грайворона в Белгородской области

ВСУ ночью обстреляли Грайворон в Белгородской области

Разрушения уже выявили в 10 частных домах, на территории одного из предприятий. Повреждены машины, линии газо- и электроснабжения. Для того, чтобы устранить проблему, на время пришлось обесточить несколько улиц — без света пока остаётся почти 700 абонентов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Сети ранее появились сообщения о массированном обстреле города Грайворона в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию, а также рассказал о последствиях.

Разрушения уже выявили в 10 частных домах. Из-за разлетевшихся осколков повреждено три машины.

Прилёты пришлись по территории одного из предприятий: повреждения есть в административном здании, двух служебных автомобилях, также снесена часть ограждения.

Есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Без света временно остаётся 691 абонент: ремонтным службам пришлось обесточить несколько улиц, чтобы устранить проблему.

Среди мирных жителей пострадавших нет.

Последствия ночного обстрела Грайворона в Белгородской областиПоследствия ночного обстрела Грайворона в Белгородской области
Последствия ночного обстрела Грайворона в Белгородской области
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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