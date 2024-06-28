Гладков рассказал о последствиях ночного массированного обстрела Белгородской области

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В Сети ранее появились сообщения о массированном обстреле города Грайворона в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил информацию, а также рассказал о последствиях.
Разрушения уже выявили в 10 частных домах. Из-за разлетевшихся осколков повреждено три машины.
Прилёты пришлись по территории одного из предприятий: повреждения есть в административном здании, двух служебных автомобилях, также снесена часть ограждения.
Есть повреждения на линиях газо- и электроснабжения. Без света временно остаётся 691 абонент: ремонтным службам пришлось обесточить несколько улиц, чтобы устранить проблему.
Среди мирных жителей пострадавших нет.