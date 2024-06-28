Гладков рассказал о последствиях ночного массированного обстрела Белгородской области

ВСУ ночью обстреляли Грайворон в Белгородской области

Разрушения уже выявили в 10 частных домах, на территории одного из предприятий. Повреждены машины, линии газо- и электроснабжения. Для того, чтобы устранить проблему, на время пришлось обесточить несколько улиц — без света пока остаётся почти 700 абонентов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.