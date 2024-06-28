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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

Двое мирных жителей Белгородской области пострадали после атак дронов-камикадзе

28 июня 2024, 08:28
Фото: 1MI

ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

За прошедший день в результате атак ВСУ на территорию Белгородской области пострадали два человека, разрушения есть в частных домах, повреждены авто. Под удар попали семь районов. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В четверг, 27 июня, Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В результате атак пострадали двое мирных жителей.

В селе Богун-Городок Борисовского района дрон атаковал спецтранспорт сельскохозяйственного предприятия. Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен в районную больницу. Транспорт полностью сгорел.

В Грайвороне в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения плеча и предплечья. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, но позже он отказался от госпитализации.

За последние сутки семь районов попали под обстрел. В шести из них были зафиксированы различные разрушения.

В Белгородском районе в результате атаки повреждены одна квартира в МКД, шесть частных домов, шесть автомобилей, две надворные постройки и два энергетических объекта.

В Борисовском районе в селе Берёзовка пострадал частный дом. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Новопетровка Валуйского городского округа повреждены частный дом и надворная постройка.

В Грайворонском городском округе зафиксированы повреждения в одной квартире МКД, четырёх частных домах, двух коммерческих объектах, двух хозяйственных постройках, двух автомобилях и на линиях газо-и электроснабжения.

В Краснояружском районе в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным домом. Повреждены ворота гаража и входная группа. В соседнем доме выбило окно.

В Шебекинском городском округе всего повреждено пять частных домов, автомобиль, хозяйственная постройка, линии электропередачи и инфраструктурный объект связи.

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