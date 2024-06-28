Двое мирных жителей Белгородской области пострадали после атак дронов-камикадзе

ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

За прошедший день в результате атак ВСУ на территорию Белгородской области пострадали два человека, разрушения есть в частных домах, повреждены авто. Под удар попали семь районов. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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