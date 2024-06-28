Двое мирных жителей Белгородской области пострадали после атак дронов-камикадзе

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
В четверг, 27 июня, Белгородская область вновь подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В результате атак пострадали двое мирных жителей.
В селе Богун-Городок Борисовского района дрон атаковал спецтранспорт сельскохозяйственного предприятия. Водитель с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями головы, туловища и рук доставлен в районную больницу. Транспорт полностью сгорел.
В Грайвороне в результате атаки дрона пострадал мирный житель. Мужчина получил осколочные ранения плеча и предплечья. Его доставили в Грайворонскую центральную районную больницу, но позже он отказался от госпитализации.
За последние сутки семь районов попали под обстрел. В шести из них были зафиксированы различные разрушения.
В Белгородском районе в результате атаки повреждены одна квартира в МКД, шесть частных домов, шесть автомобилей, две надворные постройки и два энергетических объекта.
В Борисовском районе в селе Берёзовка пострадал частный дом. В результате атаки дрона-камикадзе в селе Новопетровка Валуйского городского округа повреждены частный дом и надворная постройка.
В Грайворонском городском округе зафиксированы повреждения в одной квартире МКД, четырёх частных домах, двух коммерческих объектах, двух хозяйственных постройках, двух автомобилях и на линиях газо-и электроснабжения.
В Краснояружском районе в селе Демидовка беспилотник сбросил взрывное устройство рядом с частным домом. Повреждены ворота гаража и входная группа. В соседнем доме выбило окно.
В Шебекинском городском округе всего повреждено пять частных домов, автомобиль, хозяйственная постройка, линии электропередачи и инфраструктурный объект связи.