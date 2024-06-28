Что происходит с ценами на квартиры в новостройках в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
За последние три месяца стоимость квартир в новостройках увеличилась в 57 городах из 70. В среднем по России прирост составил 2,4%.
В списке Белгород занял 38-е место. В столице приграничного региона цена за один квадратный метр в новостройках составляет 124 647 рублей — прирост за второй квартал достиг 2,2%. При этом за первое полугодие 2024 года прирост оказался больше — 2,8%.
В Белгороде, по данным портала, средняя стоимость жилья в новостройке составляет 7 млн 266 тысяч 312 рублей. За второе полугодие цена снизилась на 1,9%. Вместе с тем за полгода стоимость увеличилась на 3,4%.
Курск и Воронеж оказались в списке ниже Белгорода — на 56-м и 42-м местах соответственно. В Курске стоимость одного «квадрата» составила 103 100 рублей — прирост получился на 2,6% за второе полугодие и 5,3% — за полгода. А вот средняя стоимость квартиры в новостройке, напротив, снизилась — на 0,8% за квартал и на 0,4% за полгода. В среднем здесь жильё можно приобрести за 5,4 млн рублей.
В Воронеже же цена «квадрата» достигла 117 157 рублей. Прирост за квартал составил 0,4%, за полугодие — 4,5%. Средняя стоимость жилья в новостройке в столице Черноземья составила 5,9 млн рублей (-2,8% за квартал и +1,4% за полгода).