Что происходит с ценами на квартиры в новостройках в Белгороде?

Курск и Воронеж оказались в списке ниже Белгорода — на 56-м и 42-м местах соответственно. В Курске стоимость одного «квадрата» составила 103 100 рублей — прирост получился на 2,6% за второе полугодие и 5,3% — за полгода. А вот средняя стоимость квартиры в новостройке, напротив, снизилась — на 0,8% за квартал и на 0,4% за полгода. В среднем здесь жильё можно приобрести за 5,4 млн рублей.