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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Суд вынес приговор белгородцу за поджог общежития в Москве

Белгородца приговорили к пожизненному за пожар в Москве, в котором погибли семеро

28 июня 2024, 12:04
Фото: 1MI

Суд вынес приговор белгородцу за поджог общежития в Москве

Происшествие случилось в феврале 2023 года. В огне погибли семь человек, двое из них — дети. Ещё 11 жителей пострадали. Виновным в поджоге признали 60-летнего белгородца, суд на основании вердикта присяжных вынес ему приговор, сообщили в столичном СК.
Сюжет
Пожар

60-летнего белгородца приговорили в Москве к пожизненному заключению. Его признали виновным в поджоге общежития в столице в феврале 2023 года.

Происшествие случилось на улице Международной, огонь вспыхнул на пятом этаже здания. Погибли семь человек, двое из них — дети. Ещё 11 жителей пострадали.

По версии следствия, белгородец совершил поджог из-за неприязненных отношений с соседями. Задержали мужчину на следующий после трагедии день. Вину он изначально не признавал.

Уголовное дело против белгородца возбудили по статьям:

  • за убийство двух и более человек общеопасным способом (п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ),
  • покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ),
  • умышленное причинение тяжкого (п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ) и лёгкого (ч. 1 ст. 115 УК РФ) вреда здоровью,
  • умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

При вынесении приговора суд опирался на вердикт присяжных. В итоге белгородца признали виновным. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.

Подозреваемого в поджоге общежития в Москве белгородца отправили под арест
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