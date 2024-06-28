Белгородца приговорили к пожизненному за пожар в Москве, в котором погибли семеро

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
60-летнего белгородца приговорили в Москве к пожизненному заключению. Его признали виновным в поджоге общежития в столице в феврале 2023 года.
Происшествие случилось на улице Международной, огонь вспыхнул на пятом этаже здания. Погибли семь человек, двое из них — дети. Ещё 11 жителей пострадали.
По версии следствия, белгородец совершил поджог из-за неприязненных отношений с соседями. Задержали мужчину на следующий после трагедии день. Вину он изначально не признавал.
Уголовное дело против белгородца возбудили по статьям:
При вынесении приговора суд опирался на вердикт присяжных. В итоге белгородца признали виновным. Его приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима.