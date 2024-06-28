Белгородца приговорили к пожизненному за пожар в Москве, в котором погибли семеро

Суд вынес приговор белгородцу за поджог общежития в Москве

Происшествие случилось в феврале 2023 года. В огне погибли семь человек, двое из них — дети. Ещё 11 жителей пострадали. Виновным в поджоге признали 60-летнего белгородца, суд на основании вердикта присяжных вынес ему приговор, сообщили в столичном СК.