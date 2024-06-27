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Завершено расследование дела об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

В суд передали связанное с Белгородом дело о громком убийстве в Краснодаре

27 июня 2024, 08:02
Фото: 1MI

Завершено расследование дела об убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»

Бывший командир подводной лодки «Краснодар» погиб от выпущенных в него пуль летом 2023 года. Подозреваемым в его убийстве стал украинец, получивший в 2022 году гражданство РФ и временную регистрацию в Белгороде. Подробности дела узнали журналисты «Коммерсанта».

Завершилось расследование уголовного дела по факту убийства сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого, который в 2021 году командовал одноимённой подводной лодкой. Вину признал бывший президент Федерации каратэ Украины Сергей Денисенко — мужчина недавно получил гражданство России.

После задержания Денисенко утверждал, что действовал в одиночку, однако позже следствие установило, что у него были сообщники, которые и указали ему на жертву, снабдив необходимым оружием. Мужчину также обвинили в государственной измене.

Материалы дела уже передали в суд для рассмотрения.

Обвиняемый Сергей ДенисенкоОбвиняемый Сергей Денисенко
Обвиняемый Сергей Денисенко
Фото: Анна Перова / «Коммерсантъ»

Известно, что Сергей Денисенко является заслуженным мастером спорта Украины, где возглавлял федерацию шотокан карате-до. С 2022 года он проживал в Белгороде, где получил гражданство РФ. Предполагается, что мужчина мог вступить в организованную группу, руководитель которой и поручил ему убить замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого.

Погибший был медийной фигурой, поэтому сообщники Денисенко могли решить, что офицер-подводник мог участвовать в СВО. Сам же Ржицкий попал в запас ещё в 2021 году, а спустя год устроился в администрацию.

Летом 2023 года обвиняемый устроил слежку за бывшим моряком, узнал все его маршруты и выбрал подходящее место для нападения, выпустив в свою жертву на малолюдной улице восемь пуль. Сначала Денисенко удалось скрыться и уехать в другой город, но затем его всё-таки задержали. Мужчина хотел уехать из Туапсе в Турцию, а оттуда — в Швейцарию к семье.

Ему грозит пожизненное заключение.

Станислав РжицкийСтанислав Ржицкий
Станислав Ржицкий
Фото: страница Станислава Ржицкого в соцсети
Что известно о подозреваемом в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар»
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