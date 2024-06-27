В суд передали связанное с Белгородом дело о громком убийстве в Краснодаре

Летом 2023 года обвиняемый устроил слежку за бывшим моряком, узнал все его маршруты и выбрал подходящее место для нападения, выпустив в свою жертву на малолюдной улице восемь пуль. Сначала Денисенко удалось скрыться и уехать в другой город, но затем его всё-таки задержали. Мужчина хотел уехать из Туапсе в Турцию, а оттуда — в Швейцарию к семье.