В суд передали связанное с Белгородом дело о громком убийстве в Краснодаре

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Завершилось расследование уголовного дела по факту убийства сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого, который в 2021 году командовал одноимённой подводной лодкой. Вину признал бывший президент Федерации каратэ Украины Сергей Денисенко — мужчина недавно получил гражданство России.
После задержания Денисенко утверждал, что действовал в одиночку, однако позже следствие установило, что у него были сообщники, которые и указали ему на жертву, снабдив необходимым оружием. Мужчину также обвинили в государственной измене.
Материалы дела уже передали в суд для рассмотрения.
Известно, что Сергей Денисенко является заслуженным мастером спорта Украины, где возглавлял федерацию шотокан карате-до. С 2022 года он проживал в Белгороде, где получил гражданство РФ. Предполагается, что мужчина мог вступить в организованную группу, руководитель которой и поручил ему убить замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого.
Погибший был медийной фигурой, поэтому сообщники Денисенко могли решить, что офицер-подводник мог участвовать в СВО. Сам же Ржицкий попал в запас ещё в 2021 году, а спустя год устроился в администрацию.
Летом 2023 года обвиняемый устроил слежку за бывшим моряком, узнал все его маршруты и выбрал подходящее место для нападения, выпустив в свою жертву на малолюдной улице восемь пуль. Сначала Денисенко удалось скрыться и уехать в другой город, но затем его всё-таки задержали. Мужчина хотел уехать из Туапсе в Турцию, а оттуда — в Швейцарию к семье.
Ему грозит пожизненное заключение.