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Специалисты Модульбанка рассказали о принципе работы сервиса приема оплаты по NFC

Специалисты Модульбанка рассказали о принципе работы сервиса приема оплаты по NFC

27 июня 2024, 11:31
Фото: 1MI
Современный мир трудно представить без мобильных телефонов, которые стали важной составляющей нашей жизни. Гаджеты не просто позволяют человеку оставаться на связи, но и учиться, работать, а также развлекаться.

С недавнего времени люди стали активно использовать на мобильных устройствах платежную технологию для приема безналичных платежей через NFC.

Near Field Communication — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Благодаря ей с помощью мобильных телефонов можно бесконтактно оплачивать товары и услуги, пишет newsnn.ru.

Чтобы иметь возможность принимать оплату через NFC, нужно оформить специальную сим-карту с поддержкой этой технологии, а также установить мобильное приложение на свое устройство.

К явным преимуществам использования NFC-оплаты относятся удобство и быстрота. Кроме того, это еще и довольно безопасный способ совершения транзакций, поскольку используется шифрование данных.

В России NFC-технологии используют многие банки, в их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Совсем недавно возможность оплаты с мобильного телефона через NFC запустил Модульбанк — предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для развития бизнеса. Специальное приложение для бизнеса под названием ModulPay позволяет платить банковскими картами через NFC-модуль телефона. Как рассказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов, это приложение будет регулярно обновляться. Он добавил, что у клиентов банка уже есть возможность работать с онлайн-кассой, при этом фискализация интегрирована в общую систему и совершается автоматически.

Резюмируя, отметим, что использование NFC-технологии для приема оплаты через мобильные устройства становится всё более популярным способом расчетов. Благодаря тому, что это удобно, быстро и безопасно, все больше людей отдают предпочтение именно этому методу оплаты своих покупок.

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