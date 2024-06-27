Специалисты Модульбанка рассказали о принципе работы сервиса приема оплаты по NFC

В России NFC-технологии используют многие банки, в их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. Совсем недавно возможность оплаты с мобильного телефона через NFC запустил Модульбанк — предпринимательский хаб с сервисами и ресурсами для развития бизнеса. Специальное приложение для бизнеса под названием ModulPay позволяет платить банковскими картами через NFC-модуль телефона. Как рассказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов, это приложение будет регулярно обновляться. Он добавил, что у клиентов банка уже есть возможность работать с онлайн-кассой, при этом фискализация интегрирована в общую систему и совершается автоматически.