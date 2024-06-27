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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Реконструкция сквера в Белгороде

Сквер, к реконструкции которого не раз возникали вопросы, откроют в августе

27 июня 2024, 14:02
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Реконструкция сквера в Белгороде

Работы в сквере на пересечении Мичурина — Попова в Белгороде завершат к августу

Ремонт сквера на улице Мичурина, который вызывал много вопросов у местных жителей, завершён наполовину. Мэр Белгорода Валентин Демидов побывал на объекте и поделился информацией о том, как продвигаются работы.

Мэр Белгорода Валентин Демидов посетил сквер на пересечении улиц Мичурина и Попова, который в настоящее время реконструируют. Глава города сообщил, что открытие обновлённого сквера планируется к 1 августа.

Раньше значительная часть прогулочной зоны была занята клумбой, но теперь пространство будет перестроено. Здесь установят детский игровой комплекс, смонтируют наружное освещение. Также планируется высадка декоративных яблонь, клёнов, многолетних кустарников и цветов.

На данный момент уже выполнена половина работ. Строители устанавливают стойки и каркасы теневого навеса и беседок, укладывают тротуарную плитку и монтируют поребрики. Дизайн-проект сквера выбран самими жителями города. Стоимость всех работ составляет 29 миллионов рублей.

Напомним, ранее у белгородцев возникало много вопросов по поводу реконструкции данного сквера. Например, почему в начале работ в сквере убрали хорошую плитку или почему спилили деревья. Недавно местные жители усомнились в качестве ремонта: часть конструкций не соответствовала тем, что были показаны на рендере.

Мичуринский сквер не оправдал ожиданий? Белгородцы усомнились в качестве ремонта
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#Валерия Колесникова#Город#Реконструкция#Попова#Сквер#Новости Белгорода#Белгород#Мичурина#Валентин Демидов
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