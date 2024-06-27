Сквер, к реконструкции которого не раз возникали вопросы, откроют в августе

Напомним, ранее у белгородцев возникало много вопросов по поводу реконструкции данного сквера. Например, почему в начале работ в сквере убрали хорошую плитку или почему спилили деревья. Недавно местные жители усомнились в качестве ремонта: часть конструкций не соответствовала тем, что были показаны на рендере.