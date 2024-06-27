Сквер, к реконструкции которого не раз возникали вопросы, откроют в августе

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Мэр Белгорода Валентин Демидов посетил сквер на пересечении улиц Мичурина и Попова, который в настоящее время реконструируют. Глава города сообщил, что открытие обновлённого сквера планируется к 1 августа.
Раньше значительная часть прогулочной зоны была занята клумбой, но теперь пространство будет перестроено. Здесь установят детский игровой комплекс, смонтируют наружное освещение. Также планируется высадка декоративных яблонь, клёнов, многолетних кустарников и цветов.
На данный момент уже выполнена половина работ. Строители устанавливают стойки и каркасы теневого навеса и беседок, укладывают тротуарную плитку и монтируют поребрики. Дизайн-проект сквера выбран самими жителями города. Стоимость всех работ составляет 29 миллионов рублей.
Напомним, ранее у белгородцев возникало много вопросов по поводу реконструкции данного сквера. Например, почему в начале работ в сквере убрали хорошую плитку или почему спилили деревья. Недавно местные жители усомнились в качестве ремонта: часть конструкций не соответствовала тем, что были показаны на рендере.