Кто и за сколько будет охранять губернатора Вячеслава Гладкова?

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Губернатора Вячеслава Гладкова будут круглосуточно охранять сотрудники Росгвардии. Они должны постоянно находиться рядом с главой региона, при этом их количество не должно быть меньше трёх человек. Оплата работы охранников будет почасовой — 400 рублей в час.
Исходя из условий контракта, который рассчитан на период с 13 июня 2024 года по 31 декабря 2024 года, общая сумма выплат охране составит 5,8 миллиона рублей.
Напомним, в прошлом году журналисты узнали, что автопарк губернатора пополнился десятью УАЗами. В правительстве объяснили, что эти машины нужны для решения задач, связанных с проведением специальной военной операции.
Позже Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о трёх новых автомобилях Land Cruiser, которые появились в его автопарке. Он сообщил, что эти машины являются государственной собственностью.