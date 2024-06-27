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Posted Сегодня, 09:07

Published Сегодня, 09:07

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Вячеслав Гладков

Кто и за сколько будет охранять губернатора Вячеслава Гладкова?

27 июня 2024, 09:07
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков

Росгвардейцы займутся охраной белгородского губернатора Вячеслава Гладкова

Охранять главу региона круглосуточно потребуется с июня до конца года. Рядом с губернатором должно быть три человека. Подробности контракта сообщил «Белгородский канал».

Губернатора Вячеслава Гладкова будут круглосуточно охранять сотрудники Росгвардии. Они должны постоянно находиться рядом с главой региона, при этом их количество не должно быть меньше трёх человек. Оплата работы охранников будет почасовой — 400 рублей в час.

Исходя из условий контракта, который рассчитан на период с 13 июня 2024 года по 31 декабря 2024 года, общая сумма выплат охране составит 5,8 миллиона рублей.

Напомним, в прошлом году журналисты узнали, что автопарк губернатора пополнился десятью УАЗами. В правительстве объяснили, что эти машины нужны для решения задач, связанных с проведением специальной военной операции.

Позже Вячеслав Гладков прокомментировал информацию о трёх новых автомобилях Land Cruiser, которые появились в его автопарке. Он сообщил, что эти машины являются государственной собственностью.

Фото: Telegram-канал «Белгородский канал»
Гладков объяснил наличие машин Land Cruiser в автопарке губернатора
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Росгвардия#Охрана#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков
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