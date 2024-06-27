Кто и за сколько будет охранять губернатора Вячеслава Гладкова?

Губернатора Вячеслава Гладкова будут круглосуточно охранять сотрудники Росгвардии. Они должны постоянно находиться рядом с главой региона, при этом их количество не должно быть меньше трёх человек. Оплата работы охранников будет почасовой — 400 рублей в час.