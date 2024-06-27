bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:57

Published Сегодня, 16:57

Modified Сегодня, 17:09

Updated Сегодня, 17:09

Гладков рассказал о предоставлении жилья людям пострадавшего дома в Шебекино

Гладков рассказал о предоставлении жилья людям пострадавшего дома в Шебекино

27 июня 2024, 16:57
Фото: 1MI
При наличии договора аренды, людям компенсируют затраты. Есть также вариант размещение в ПВР. Подробности губернатор сообщил в ходе прямой линии.

К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница дома №18 по улице Железнодорожная в Шебекино Анна.

Дом пострадал. Собрания не было. Что нам дальше ждать и делать?
Анна

Гладков отметил, что дом расселили. Кто жильё снимает, могут предоставить договор аренды и власти возместят затраты. Если нет желания проживать в съёмном жилье, людей разместят в ПВР.

Вся информация у администрации Шебекинского округа. Собрание пройдёт в субботу. Всех жителей известят. Жильё будет предоставлено. Формат предоставления сейчас согласовываем с федеральным правительством.
Вячеслав Гладков

При этом губернатор добавил, что восстанавливать жильё в такой оперативной обстановке, а также строить дом на этом же месте — это длительный процесс. В другом месте возводить строение, будет ещё дольше с точки зрения проектирования и всех остальных документов.

Согласен с тем, что медлить нельзя. Как только будут готовы решения, мы соообщим.
Вячеслав Гладков
После атаки БПЛА некоторые жители белгородского Шебекино на время остались без света
Узнать подробнее
Читайте также:
Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанцииДве машины сгорело: что известно о новой атаке ВСУ на белгородское приграничьеВ Шебекино начали демонтаж в пострадавшем от обстрела ВСУ доме
#Кристина Семенчук#Пострадавшие#Строительство#Шебекино#Губернатор#Жилье#Администрация#Расселение#Белгород#Восстановление#Решения#Проектирование#Договор аренды
Подпишитесь
Особого порядка для приграничья не предусмотрено: белгородцам — о росте тарифов ЖКУ
Сегодня, 12:47
Давление 250: заседание суда по делу Полежаева перенесли
Сегодня, 12:44
«Сразу сел в машину и выехал в Москву»: Тарас Хтей — о своём повышении
Сегодня, 14:41
Филиалы Россети Центр подключили к электросетям новые предприятия и жилой микрорайон
Сегодня, 13:34
Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанции
Сегодня, 10:01
Белгородская область привезла новые технологии со Всероссийского дня поля
Сегодня, 13:13