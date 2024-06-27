Гладков рассказал о предоставлении жилья людям пострадавшего дома в Шебекино

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 17:09
Updated Сегодня, 17:09
К губернатору Вячеславу Гладкову обратилась жительница дома №18 по улице Железнодорожная в Шебекино Анна.
Дом пострадал. Собрания не было. Что нам дальше ждать и делать?
Анна
Гладков отметил, что дом расселили. Кто жильё снимает, могут предоставить договор аренды и власти возместят затраты. Если нет желания проживать в съёмном жилье, людей разместят в ПВР.
Вся информация у администрации Шебекинского округа. Собрание пройдёт в субботу. Всех жителей известят. Жильё будет предоставлено. Формат предоставления сейчас согласовываем с федеральным правительством.
Вячеслав Гладков
При этом губернатор добавил, что восстанавливать жильё в такой оперативной обстановке, а также строить дом на этом же месте — это длительный процесс. В другом месте возводить строение, будет ещё дольше с точки зрения проектирования и всех остальных документов.
Согласен с тем, что медлить нельзя. Как только будут готовы решения, мы соообщим.
Вячеслав Гладков