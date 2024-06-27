«Что с ценами?» Белгородцев шокировало подорожавшее сливочное масло

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Белгородцы вновь бьют тревогу по поводу роста цен на продукты.
«Почему так сильно всё подорожало? Масло „Валуйское“ за пачку 180 г сразу на 50 рублей. Это как вообще? А с 1 июля ещё поднимется?» — интересуется местная жительница.
Алексей Дыбов, глава администрации Валуйского городского округа, ответил, что, согласно действующему законодательству, предприятия могут самостоятельно устанавливать цены на свою продукцию, исходя из стоимости сырья, расходов на доставку, коммунальные услуги, зарплаты сотрудников и других факторов.
Тем не менее в Белгородской области действуют ограничения на торговые надбавки к свободным отпускным ценам на социально значимые товары, такие как хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и кисломолочные продукты, яйца и сливочное масло.
В настоящее время наценка не превышает предельные значения. Производителем Валуйское ОАО «Молоко» 5 февраля 2024 года отпускная цена на масло сливочное проиндексирована на 4,6℅, что не превышает предельного значения.
Алексей Дыбов
Ранее белгородские «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен: прокуратура обнаружила, что магазины продавали молоко и муку с надбавкой в 28,81%. А ещё против двоих индивидуальных предпринимателей завели дела за торговлю мукой с превышением предельной торговой надбавки на 13%.