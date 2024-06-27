«Что с ценами?» Белгородцев шокировало подорожавшее сливочное масло

Ранее белгородские «Магнит» и «Пятёрочку» привлекли к ответственности за завышение цен: прокуратура обнаружила, что магазины продавали молоко и муку с надбавкой в 28,81%. А ещё против двоих индивидуальных предпринимателей завели дела за торговлю мукой с превышением предельной торговой надбавки на 13%.