bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Белгородской области произошло затопление шахты «КМАруды»

ЧП на шахте «КМАруды»: что известно

27 июня 2024, 07:21
Фото: кадр из корпоративного фильма «КМАруда»

В Белгородской области произошло затопление шахты «КМАруды»

26 июня на одном из участков шахты губкинского «Комбината КМАруда» произошло частичное затопление, пишет паблик «Губкин говорит» в ВК. Известно, что работников, не задействованных в откачке, вывели на поверхность.

В среду, 26 июня, на шахте губкинского «Комбината КМАруда» произошло частичное затопление. Случилось это на участке -125 метров.

Всех горняков, которые не были задействованы в ликвидации последствий затопления, вывели из шахты. Работы на участках, не пострадавших от затопления, продолжались в обычном режиме.

О происшествии сообщил местный паблик. Он же опубликовал видеозаписи с места ЧП. И именно группе «Губкин говорит» пресс-служба комбината дала комментарий. Тем временем в официальном сообществе «КМАруды» в ВК информации о происшествии на момент публикации материала не было.

Напомним, недавно стало известно, что орловская компания требует с «Комбината КМАруда» 7 млн рублей. Первое заседание назначено на начало июля.

Орловская компания требует с «Комбината КМАРуда» 7 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
«Сами знаете, что происходит». Довгалюк — об авариях в Белгородской областиГде купаться теперь нельзя? На белгородском пляже нашли кишечную палочку«Как в Средние века»: в Таврово-4 белгородцы жалуются на текущую канализацию и запах
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Шахта#Затопление#Горняки#Белгород#Кмаруда
Подпишитесь
Завод «Монокристалл» в Шебекино остановился из-за уничтожения электроподстанции
Сегодня, 10:01
Задолжал ещё и «Остин»? «Сити Молл» в Белгороде снова подал в суд на арендатора
Сегодня, 09:47
При ударе ракеты HIMARS в Белгородской области погиб инструктор народной дружины
Сегодня, 06:56
Тараса Хтея избрали сенатором от Белгородской области
Сегодня, 08:10
Кто получит налоговые преференции после создания СЭЗ в Белгородской области?
Сегодня, 10:06
«Муромский лес» — новое пространство для загородного дома в Белгородском районе
Вчера, 11:30