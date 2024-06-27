ЧП на шахте «КМАруды»: что известно

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
В среду, 26 июня, на шахте губкинского «Комбината КМАруда» произошло частичное затопление. Случилось это на участке -125 метров.
Всех горняков, которые не были задействованы в ликвидации последствий затопления, вывели из шахты. Работы на участках, не пострадавших от затопления, продолжались в обычном режиме.
О происшествии сообщил местный паблик. Он же опубликовал видеозаписи с места ЧП. И именно группе «Губкин говорит» пресс-служба комбината дала комментарий. Тем временем в официальном сообществе «КМАруды» в ВК информации о происшествии на момент публикации материала не было.
Напомним, недавно стало известно, что орловская компания требует с «Комбината КМАруда» 7 млн рублей. Первое заседание назначено на начало июля.