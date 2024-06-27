ЧП на шахте «КМАруды»: что известно

О происшествии сообщил местный паблик. Он же опубликовал видеозаписи с места ЧП. И именно группе «Губкин говорит» пресс-служба комбината дала комментарий. Тем временем в официальном сообществе «КМАруды» в ВК информации о происшествии на момент публикации материала не было.