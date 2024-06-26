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Более 80 раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область

В Белгородской области вновь громко. А чем закончились вчерашние обстрелы?

26 июня 2024, 07:10
Фото: 1MI

Более 80 раз за сутки ВСУ атаковали Белгородскую область

За прошедший день под огонь ВСУ более 80 раз попали семь районов Белгородской области. Ранены двое мирных жителей, есть разрушения. Подробнее об атаках на регион за сутки рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В результате вчерашних обстрелов пострадали двое жителей Шебекинского округа. Один мужчина ранен после атаки дрона-камикадзе: его с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и осколочными ранами левой щеки и голени оставили в областной клинической больнице. Второму пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение домой.

Всего в Шебекино, Архангельском, Вознесеновке, Муроме, Новой Таволжанке и Марьино повреждено 11 частных домов, три авто, КамАЗ, четыре соцучреждения, линии газо- и электроснабжения, а также четыре балкона в МКД. По округу выпустили 38 снарядов и пять дронов-камикадзе.

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В результате прилётов 16 боеприпасов в населённых пунктах Белгородского района повреждены шесть квартир в трёх МКД, семь домовладений, три соцобъекта, один коммерческий объект, две надворные постройки, ЛЭП и 13 авто.

По Лозовой Рудке Борисовского района ВСУ выпустили один снаряд, а в селе Грузское дрон-камикадзе атаковал одно сельскохозяйственное предприятие, после чего то загорелось. Пожар ликвидировали. Пострадали также одна машина и линии газо- и электроснабжения.

В Грайворонском округе насчитали 21 удар: 17 из них — снаряды, ещё четыре боеприпаса выпущены с БПЛА. Повреждены частный дом и неработающий магазин.

Кроме того, под огнём ВСУ оказались Валуйский округ, Волоконовский и Ивнянский районы: по ним выпустили один боеприпас, четыре снаряда и один БПЛА соответственно. Из-за этого в последнем районе повреждено семь домовладений и пять машин. В оставшихся двух муниципалитетах обошлось без последствий.

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