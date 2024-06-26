В Белгородской области вновь громко. А чем закончились вчерашние обстрелы?

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В результате вчерашних обстрелов пострадали двое жителей Шебекинского округа. Один мужчина ранен после атаки дрона-камикадзе: его с минно-взрывной травмой, сотрясением головного мозга и осколочными ранами левой щеки и голени оставили в областной клинической больнице. Второму пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение домой.
Всего в Шебекино, Архангельском, Вознесеновке, Муроме, Новой Таволжанке и Марьино повреждено 11 частных домов, три авто, КамАЗ, четыре соцучреждения, линии газо- и электроснабжения, а также четыре балкона в МКД. По округу выпустили 38 снарядов и пять дронов-камикадзе.
В результате прилётов 16 боеприпасов в населённых пунктах Белгородского района повреждены шесть квартир в трёх МКД, семь домовладений, три соцобъекта, один коммерческий объект, две надворные постройки, ЛЭП и 13 авто.
По Лозовой Рудке Борисовского района ВСУ выпустили один снаряд, а в селе Грузское дрон-камикадзе атаковал одно сельскохозяйственное предприятие, после чего то загорелось. Пожар ликвидировали. Пострадали также одна машина и линии газо- и электроснабжения.
В Грайворонском округе насчитали 21 удар: 17 из них — снаряды, ещё четыре боеприпаса выпущены с БПЛА. Повреждены частный дом и неработающий магазин.
Кроме того, под огнём ВСУ оказались Валуйский округ, Волоконовский и Ивнянский районы: по ним выпустили один боеприпас, четыре снаряда и один БПЛА соответственно. Из-за этого в последнем районе повреждено семь домовладений и пять машин. В оставшихся двух муниципалитетах обошлось без последствий.