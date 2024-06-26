В Белгородской области вновь громко. А чем закончились вчерашние обстрелы?

Кроме того, под огнём ВСУ оказались Валуйский округ, Волоконовский и Ивнянский районы: по ним выпустили один боеприпас, четыре снаряда и один БПЛА соответственно. Из-за этого в последнем районе повреждено семь домовладений и пять машин. В оставшихся двух муниципалитетах обошлось без последствий.